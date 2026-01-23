Propósito y manejo del ego: las temáticas que Kast le pidió a Marian Rojas Estapé que presentara ante su equipo

La autora besteller estuvo de paso por Chile en medio de una gira organizada por la firma Mentes Expertas, que la llevó a presentarse ese mismo 20 de enero en escenarios de Santiago y Viña del Mar.

La convocatoria fue el martes de esta semana, en Espacio Riesco, a pocas horas de la presentación oficial de los 24 ministros que asumirán su cargo el próximo 11 de marzo. Ahí, a eso de las 15:00 horas, llegó José Antonio Kast junto a su equipo más cercano (incluídos 22 de sus ministros), para reunirse con la psiquiatra hispana, Marian Rojas Estapé.

La autora de libros bestellers -como Encuentra tu persona vitamina y Cómo hacer que te pasen cosas buenas- estuvo de paso por Chile en medio de una gira organizada por la firma Mentes Expertas, que la llevó a presentarse ese mismo 20 de enero en escenarios de Santiago y Viña del Mar.

Pese a su apretada -y express- agenda, ese día la española reservó un espacio para conocer y reunirse -de manera discreta- con miembros del equipo de Kast, donde -afirman fuentes conocedoras- tiene varios “fans“. El link entre ambos, explican cercanos, lo hizo una cercana al mismo Presidente, quien conocía directamente a la psiquiatra por ser apoderada del mismo colegio en España. “Ella le dijo que tenía que hacer algo con el nuevo Gobierno”, confirman.

La reunión -originalmente pensada en el Club de Golf de La Dehesa- se comenzó a organizar hace tres semanas y, finalmente, se concretó en una presentación de una hora hecha por la psiquiatra, en el centro de eventos de Huechuraba. No se habló de política. Días antes, el mismo José Antonio Kast le redactó a Rojas Estapé un documento con los temas que quería que abarcara. Entre ellos, el propósito de la vocación pública, de estar al servicio de los demás y el ego. “Él quería partir con eso su mandato”, aseguran cercanos.

Y así lo hizo. Distanciándose de la charla que preparó para los escenarios de Mentes Expertas, la española expuso ante el equipo de Kast una presentación enfocada totalmente en temas valóricos, donde abarcó la vocación de servicio, el sentido del trabajo, la autoconciencia y motivación para llevar a cabo grandes desafíos; y cómo manejar el ego no desde el poder, sino que desde el ser. Además, hizo especial énfasis en cómo cuidar la salud personal y el vínculo con la familia.

Marian Rojas Estapé junto a ministras y equipo de José Antonio Kast

Pese a que en un principio el equipo del mandatario estaba medio “desordenado” -en el contexto del fallido anuncio, de parte de Andes Copper, de Santiago Montt como nuevo ministro de Minería-, finalmente se conectaron con la charla e incluso tomaron apuntes. En signo de agradecimiento, JAK le regaló a Rojas Estapé un libro sobre Chile, con una dedicatoria escrita por él, de página completa.