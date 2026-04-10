Los $ 20,3 millones que restituyó Barros & Errázuriz a los socios que se retiraron para irse al gobierno
Como consecuencia de esta disminución, el capital social de Barros & Errázuriz quedó en la suma de $ 104.252.158.
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Aunque ocurrió el 27 de febrero, recién este jueves se publicó en el Diario Oficial el extracto que oficializó el retiro de Fernando Barros Tocornal y de Nicolás Balmaceda Jimeno como socios del estudio Barros & Errázuriz (B&E). Ambos ahora exsocios asumieron como autoridades del gobierno que encabeza el Presidente José Antonio Kast. El primero como ministro de Defensa y el segundo en la subsecretaría de Obras Públicas.
El documento da cuenta de que la salida de ambos abogados significó para el estudio una disminución del capital social del bufete de $ 20,3 millones, “mediante la restitución a los socios salientes” de aquella suma, a prorrata de su participación social.
Como consecuencia de esta disminución, el capital social de Barros & Errázuriz quedó en la suma de $ 104.252.158. Quien tiene el porcentaje mayor es el socio fundador José Tomás Errázuriz Grez, con del orden del 17% del total ($ 17.855.413), seguido de Cristián Barros Tocornal y Pablo Guerrero Valenzuela, ambos con el 6,3% ($ 6.580.696 cada uno).
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