Madre e hijo por la regeneración: el conversatorio entre Ximena Abogabir y Gonzalo Muñoz organizado por Walmart Chile

En el café Rita Roux, Walmart Chile organizó un conversatorio que reunió por primera vez en un espacio público a dos referentes del liderazgo social y ambiental: Ximena Abogabir, periodista y fundadora de Porta, Casa Familia y Travesía 100 —empresa B que busca resignificar el rol de las personas mayores en la sociedad—, y su hijo Gonzalo Muñoz, Champion de la COP25 y fundador de Triciclos y Manuia.

Desde sus trayectorias personales y profesionales, reflexionaron sobre el propósito, la colaboración intergeneracional y los desafíos de construir un país más solidario. Uno de los momentos más íntimos del encuentro fue cuando Gonzalo le tomaba la mano a su madre mientras ella compartía el sello que ha marcado a su familia: “Que tu vocación deje una huella, un impacto. Que dejes el mundo mejor de como lo encontraste”, dijo Ximena Abogabir. Ese legado no solo ha influido en Gonzalo, sino también en sus otros hijos: la arquitecta Ximena Muñoz y el ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz. Hoy, la tercera generación también se suma: entre los asistentes estaba Catalina Muñoz, economista e hija de Gonzalo, quien trabaja como analista en Manuia.

Sobre la tercera edad, Abogabir planteó una reflexión que resonó entre los asistentes: “En este momento estamos de moda, todos están hablando de la edad dorada. Estamos en boca de todos. El problema, es que no estamos en manos de nadie”.

Ximena recordó que al cumplir 70 años, muchos le dijeron que era momento de descansar. “A los 60 años me quedan 20, 40 años… ¿cómo quedarme en una mecedora?”, comentó. Así nació Travesía 100, una iniciativa que impulsa una nueva mirada sobre el envejecimiento y promueve que las personas mayores tengan un rol activo en la sociedad.

El encuentro —que convocó a representantes de ONG ambientales, medios, empresas y líderes de Walmart Chile— forma parte del compromiso de la compañía por generar diálogos de calidad, alineados con su propósito de contribuir a que las personas puedan vivir mejor y con su ambición de convertirse en una empresa regenerativa.