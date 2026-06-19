Mario Solari aterriza en el board del TIDE center de la Universidad de Oxford

Trabaja en el cruce entre comercio, inversión, tecnología, industrialización e innovación, con una pregunta de fondo: cómo los países en desarrollo construyen prosperidad de largo plazo. Buena parte de esa agenda mira a América Latina.

Un nuevo nombre chileno aterrizó en Oxford. El inversionista Mario Solari fue designado miembro del Board of Advisors del TIDE Centre (Technology and Industrialisation for Development) de la Universidad de Oxford. Lo invitó Amir Lebdioui, director del centro y profesor asociado de Economía Política del Desarrollo en la misma universidad.

El centro nació en 2008 como el Technology and Management Centre for Development, fundado por la profesora Xiaolan Fu dentro del Departamento de Desarrollo Internacional de Oxford, y en 2024 se rebautizó como TIDE con Lebdioui a la cabeza. Trabaja en el cruce entre comercio, inversión, tecnología, industrialización e innovación, con una pregunta de fondo: cómo los países en desarrollo construyen prosperidad de largo plazo. Buena parte de esa agenda mira a América Latina. Tienen el Oxford-Mexico Industrial Policy Co-Lab con el gobierno mexicano y en la última COP30 lanzó el Nature’s Intelligence Studio junto al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

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Ahí entra Solari, economista de la Universidad Católica con MBA de Columbia y quien suma más de dos décadas invirtiendo en mercados globales. Pasó por Moneda Asset Management y por Fidelity International antes de llegar como Partner y Portfolio Manager a Genesis Investment Management, donde lideró las inversiones en Latinoamérica y el sudeste asiático, en una firma que administró activos por sobre los US$ 40 mil millones en su peak. Hoy opera vía Primrose Investments, es director en varios family offices y compañías, e inversionista ángel en IA, B2B SaaS, fintech, wellness y healthtech.

Su rol apunta a conectar el trabajo del centro en tecnología y política industrial con el mundo de las finanzas, con foco en América Latina.