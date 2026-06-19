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Mario Solari aterriza en el board del TIDE center de la Universidad de Oxford

Trabaja en el cruce entre comercio, inversión, tecnología, industrialización e innovación, con una pregunta de fondo: cómo los países en desarrollo construyen prosperidad de largo plazo. Buena parte de esa agenda mira a América Latina.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 19 de junio de 2026 a las 12:50 hrs.

Chile chilenos universidades inversionistas
<p>Mario Solari aterriza en el board del TIDE center de la Universidad de Oxford</p>

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