Matte, Pavez, Eluchans: los empresarios que estarán en la Regata Chiloé 2026
A bordo del velero “Pisco Sour”, Bernardo Matte Larraín volverá a competir en la clase Soto 40.
La última semana de enero el archipiélago volverá a ser el centro de la navegación nacional. La Regata Aramco Chiloé 2026, que coincidentemente conmemora los 200 años de la anexión de Chiloé al territorio nacional, movilizará a algunos de los principales nombres del mundo empresarial y náutico en Marina Quinched.
A bordo del velero “Pisco Sour”, Bernardo Matte Larraín volverá a competir en la clase Soto 40. Para esto, sumó como táctico al italiano Vasco Vascotto, quien ostenta el récord de 25 títulos mundiales, y al argentino Guillermo Parada -triple ganador de la Copa del Rey y ex seleccionado olímpico- al timón.
Matte no es el único que refuerza sus filas con nombres internacionales: el “Estampa del Viento”, de Miguel González, contará con el trasandino Mariano ‘Cole’ Parada, bicampeón mundial de Snipe.
Por su parte, el “Mitsubishi” de Horacio Pavez -vencedor en la edición 2024- integrará a los nacionales Benjamín Grez, doble seleccionado olímpico, y a José Muñoz, el primer yatista sudamericano en completar la vuelta al mundo sin escalas.
También se concreta el retorno de Cristóbal Grez. Diez años después de clasificar a Chile a los Juegos Olímpicos de Río 2016 junto a su hermano Benjamín, el hoy director comercial de Link Capital -que cerró 2025 en el segundo lugar del ranking de asesores en renta fija- vuelve al mar.
El evento -que une esfuerzos del Yacht Club de Chile, la Cofradía Náutica del Pacífico, el Club de Yates de Higuerillas y el de Algarrobo- también tendrá la presencia de figuras como Mathias Klotz, Ramón Eluchans y José Tomás Errázuriz.
