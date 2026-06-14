Revista RAL lanza su décima edición: Geopolítica en shock

En su edición n°10 Revista RAL se propone entender cómo el orden mundial está cambiando. En el bloque “Geopolítica en estado de shock” distintos académicos de la Facultad de Artes Liberales de la UAI abordan el presente de la democracia en Estados Unidos, la aceleración de la guerra con inteligencia artificial y la amenaza de regímenes neorreaccionarios.



El académico estadounidense Roosevelt Montás estuvo de visita en la UAI a fines de mayo, pero antes conversó con Cristóbal Joannon sobre la relevancia de una educación liberal en los tiempos que corren.





La Riqueza de las Naciones de Adam Smith cumple 250 años desde su publicación. En esta edición dedicamos un bloque especial al libro que cambió el mundo moderno bajo la mirada de Francisco Covarrubias, Ignacio Briones y Leonidas Montes.

También dos títulos que recuerdan y homenajean a dos importantes nombres del mundo de las ideas y de la literatura que nos han dejado este año: el filósofo y sociólogo alemán Jurgen Habermas y el escritor peruano Alfredo Bryce Echeñique.

Otro tema presente es el desafío de la nueva longevidad, cómo nos preparamos para vivir más. En entrevista con Sofía García-Huidobro, el director de BrainLat Institute UAI, el neurocientífico argentino Agustín Ibañez, advierte que hay una miopía del futuro y si no tomamos medidas se vendrá un tsunami de demencia por delante.

Además, desde Madrid María José Naudon comparte una crónica sobre la velada que compartió con Jacobo Bergareche, autor de Los días perfectos. También artículos sobre Mary Shelley, Michel Foucault y Charles Baudelaire, entre otros interesantes temas de arte, literatura, música, ciencia y filosofía.



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