El calculado silencio de los líderes empresariales y financieros estadounidenses

Desde que Donald Trump lanzó una serie de intervenciones contundentes en el mundo empresarial y financiero, ha recibido poca oposición por parte de la industria o los inversores.

Por: James Fontanella-Khan, George Steer, Claire Jones, Aiden Reiter y Ian Smith

Publicado: Sábado 30 de agosto de 2025 a las 21:00 hrs.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

