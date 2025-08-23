Click acá para ir directamente al contenido
El ocaso de la élite de la banca central

Tras varias décadas en las que los tecnócratas económicos disfrutaron de un alto grado de autonomía, ahora se encuentran bajo una intensa presión por parte de la administración Trump.

Por: Financial Times

Publicado: Sábado 23 de agosto de 2025 a las 20:00 hrs.

