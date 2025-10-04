Keily Blair, CEO de OnlyFans: “Muchos de los jóvenes tienen una visión mucho más positiva de la plataforma”

La CEO de OnlyFans, Keily Blair, en una ocasión fue invitada a cenar con un político británico de alto rango, pero poco antes del evento descubrió que su nombre había sido eliminado de la lista. Incluso después de dos años al frente de un servicio de streaming de video conocido por su contenido para adultos, este desaire le dolió a Blair.



“No me gusta dar nombres, porque soy una mujer con mucha clase”, dice con un suspiro. “Es decepcionante cuando eso ocurre. Porque se pueden tener diferentes opiniones sobre las cosas, pero deberíamos poder hablar”, comenta llegando al sector Polo Lounge del Beverly Hills Hotel. El restaurante elegido por la CEO se encuentra entre los más elegantes de Beverly Hills. El hotel es de un tono rosa que combina con el verde rayado del restaurante.



Blair se aloja ahí durante la semana que estará en Los Ángeles y donde también tiene lugar la conferencia a la que asistimos ambos. Cuenta la leyenda que Mia Farrow fue expulsada del recinto una vez por llevar pantalones cuando era un lugar frecuentado por el Rat Pack de Hollywood. “No creo que eso sea un problema para muchos de los que están en OnlyFans”, pienso mientras me siento en su tranquilo jardín. Nuestra discreta mesa en la esquina parece un poco conspirativa para un hotel que en su día fue un lugar clave en el escándalo Watergate.



Blair, antes abogada especializada en privacidad nacida en Dublín, se incorporó a OnlyFans en 2022, poco después de su desacertado intento de prohibir la pornografía para centrarse en contenidos “aptos para el trabajo” de estrellas del deporte y famosos. Desde que asumió el cargo de directora ejecutiva, al año siguiente, ha supervisado un crecimiento notable -más del doble del número de cuentas de creadores bajo su mandato, hasta alcanzar los 4,6 millones- que ha consolidado el sitio web en el “zeitgeist” cultural.



Consideramos un menú de comida estadounidense fácil de comer, diseñado para los poderosos de la vieja escuela de Hollywood -hamburguesas Wagyu y pollo a la parmesana- que tienen precios difíciles de digerir. El steak tartar, una especialidad del Polo Lounge, es también el plato favorito de Blair, que lo elige como opción principal, acompañado de crudités como entrada. Yo opto por el tartar para empezar, con ganas de ver por qué se arma tanto revuelo, y una ensalada de mariscos como plato principal, para equilibrar la carne.



Ella se disculpa por no tomar alcohol, ya que tiene una tarde de reuniones por delante. Como referencia, su elección habitual sería un martini, pero pronto queda claro que no necesitaremos alcohol para suprimir cualquier inhibición a la hora de hablar de sexo.



La ejecutiva tiene una franqueza estimulante a la hora de hablar del material que se ofrece en OnlyFans -que prefiere llamar “contenido para adultos”- y admite que, antes de su mandato, “hubo una etapa en la que nos excedimos y quizá dimos demasiada importancia al yoga, al tenis y a todo lo demás (en la plataforma)”.



Ahora, Blair ve el éxito de OnlyFans como parte de un cambio de actitud más amplio y una mayor aceptación entre los jóvenes nativos digitales. “A la gente le puede resultar incómodo hablar de sexo. Y no creo que eso sea saludable”, afirma, con un ligero acento irlandés.



“Sobre qué es el consentimiento, qué es explotación y qué no lo es, y cómo se debe monetizar. ¿Qué significa consumirlo, qué significa crearlo? Creo que es una conversación importante que debemos tener”. Mientras pido un refresco, me doy cuenta de que esta comida será más centrada en el cosplay y el consentimiento de lo que es habitual en el Financial Times.



Los números

A pesar de ser uno de los mayores éxitos tecnológicos del Reino Unido, OnlyFans sólo emplea a 46 personas en un espacio de coworking en Londres. El año pasado generó US$ 7.200 millones gracias a sus “fans”, más de cinco veces lo que gana al año el grupo estadounidense de redes sociales Reddit, con US$ 40.000 millones, aunque sólo una quinta parte de esa cantidad va a parar a la plataforma en concepto de ingresos, dada su distribución 80/20 con los creadores.



Desde que el sitio web fue fundado en 2016 por el empresario Tim Stokely, nacido en Essex, ha pagado más de US$ 25.000 millones a los creadores. Blair afirma que la empresa paga más impuestos al gobierno británico que toda la industria pesquera de ese país. Sea cual sea la definición de éxito, OnlyFans debería ser alabado desde Westminster hasta la Square Mile como un raro ejemplo de emprendedores británicos que dejan huella en la industria tecnológica mundial. Pero lo que suele acaparar los titulares es lo que OnlyFans está haciendo por la industria sexual mundial.



Hacemos una pausa para probar las entradas. Las crudités vienen acompañadas de una pequeña selección de verduras crudas crujientes y queso feta, que Blair comienza a picar con delicadeza. Mi tartar llega con más teatralidad, el camarero trae un carrito con un cuenco hondo de ternera para mezclar con una selección de hierbas, especias y otros aderezos. Un poco abrumado por la selección, finalmente me decido por un trozo de carne con un picante medio.



Blair había trabajado con OnlyFans porque era uno de sus clientes en su anterior puesto como socia del bufete de abogados Orrick, Herrington & Sutcliffe, donde dirigía la práctica de ciberdelincuencia, privacidad e innovación de datos. Cuando los conoció todavía parecía una startup, sin un plan de negocio a largo plazo. La empresa se encuentra en la vanguardia comercial de la economía de los creadores de contenidos, que es una parte cada vez más importante de la industria del entretenimiento en general. Muchos creadores son ahora empresarios polifacéticos, que crean negocios, lanzan marcas y monetizan contenidos en diferentes plataformas.



OnlyFans se beneficia de su simplicidad, aunque la mayor parte de los ingresos de los creadores proviene de propinas por solicitudes especiales, chats individuales y acuerdos de pago por visión. No hay anuncios, ni un número mínimo de seguidores, ni algoritmos que impongan contenidos concretos a los usuarios.



La popularidad del sitio se disparó durante la pandemia, cuando la gente se vio confinada en casa con demasiado tiempo libre y sin nada que hacer. La empresa no desglosa los datos de los usuarios por edad o sexo, afirma Blair, pero “según los datos anecdóticos, hay más fans masculinos” entre los 378 millones de cuentas que hay en todo el mundo.



Al otro lado de la pantalla, y a menudo utilizando nada más que un smartphone, cualquiera puede convertirse en creador de OnlyFans. Las estrellas más importantes pueden ganar sueldos de seis cifras, y algunas incluso millones, pero esto también oculta a la gran mayoría que ganará relativamente poco.



Entre las celebridades que han aumentado su notoriedad a través de la plataforma se encuentran el tenista Nick Kyrgios y la cantante Kate Nash. Pero incluso algunas de las estrellas “aptas para el trabajo” parecen ir demasiado ligeras de ropa cuando disfrutan de sus actividades, sugiero. Normalmente, la gente lleva más ropa para jugar al golf o hacer senderismo por la montaña.



“Bueno, puede ser muy subida de tono”, dice Blair con total seriedad, antes de añadir: “Lo mismo ocurre con los autos, la ropa, las películas. Hay más sexo en Bridgerton que en muchas cuentas de OnlyFans”. La conversación sobre el contenido para adultos deriva rápidamente hacia un debate más amplio sobre la pornografía en línea, y Blair considera que el sitio ofrece una forma más “ética” para que los trabajadores sexuales lleguen de forma segura a sus clientes y ganen dinero con ellos.



Ella cree que el sitio empodera a sus estrellas, que pueden elegir lo que publican y se quedan con la mayor parte de los ingresos, en lugar de dejar la distribución en manos de sitios extranjeros con propietarios opacos que pagan poco o nada. “Muchos de los jóvenes con los que hablo tienen una visión mucho más positiva de la plataforma”, añade, “como una forma de ganar dinero y como algo que les da más poder”.



Pero hay otra cara de la moneda, con críticos que afirman que OnlyFans puede empujar a personas ya dañadas a empeorar su situación, facilitando y legitimando el trabajo sexual. La autora feminista Julie Bindel ha descrito la plataforma como todo menos empoderador para las mujeres. “El contenido permanece en Internet para siempre y, a menudo, las mujeres son identificadas públicamente, lo que les afecta mucho en su vida posterior”, ha señalado.



Blair cree claramente que está en el lado correcto de estas cuestiones. El año pasado, la cantante británica Lily Allen utilizó la plataforma para que sus fans compraran fotos de sus pies, lo que, según ella, le reportaba más beneficios que publicar su música en Spotify. El comentario de Allen a los críticos -”no odies al jugador, odia el juego”- bien podría ser el lema de OnlyFans.



Según Blair, siempre que los adultos que participan en la transacción por ambas partes cumplan los términos y condiciones de la plataforma, lo que suceda después depende de ellos. “OnlyFans no elige el contenido que aparece en la plataforma”, afirma. “Depende de los creadores el contenido que deciden crear y compartir”.



Renunciar a la responsabilidad sobre el contenido de sus sitios web es una actitud bastante habitual entre los jefes del sector tecnológico, pero Blair va más allá y tiene claro que su misión ahora es convencer a los críticos de que OnlyFans está haciendo lo correcto por sus creadores. “Si no creyera en lo que hago, no podría hacer mi trabajo”, afirma. “Si no pensara fundamentalmente que OnlyFans es algo bueno para los usuarios y para nuestros creadores de contenido, incluidos los creadores de contenido para adultos, si no pensara que es una forma más responsable de que las personas se involucren con el contenido que eligen, no trabajaría ahí”.



“Hay que hacerlo de forma responsable”

Nos aprontamos para la segunda ronda, mientras el camarero vuelve a traer el carrito de tartar para Blair. Mi ensalada llega en capas ordenadas de langosta, gambas, carne de cangrejo y huevo. Ella declara que su carne, que pidió extra picante, está deliciosa, pero mi ensalada está un poco sosa.



Blair tiene una cuenta en OnlyFans -se anima a todos los empleados a hacerlo- en la que principalmente muestra cómo elabora miel de sus colmenas y videos de su perro. Es difícil pensar en algo más sano; de hecho, unos días después del almuerzo, aparece un tarro de su miel en la oficina del FT, envuelto en un pañuelo de OnlyFans.



La CEO recibe preguntas sobre si su cuenta tiene contenido para adultos. “Mi material es muy, muy tranquilo”, aclara. Y, sin embargo, se la considera inadecuada para socializar con un ministro del gabinete. Blair ha sufrido repercusiones más graves que las invitaciones a fiestas. Tanto ella como el director financiero de la empresa han tenido problemas para abrir cuentas bancarias debido al “perfil de riesgo” de su empleador.



La propia plataforma ha tenido problemas para encontrar bancos dispuestos a procesar las enormes sumas de dinero que pasan por sus cajas digitales. Una vez más, Blair pone una cara estoica : “No pasa nada. Hay otros bancos. Hay que encontrar gente que quiera trabajar contigo”.



Se molesta cuando se refiere a los prejuicios contra los creadores del sitio, que también se enfrentan a problemas a la hora de tratar con los bancos. Argumenta “la igualdad no debería tener salvedades... Si se trata de una cuestión de moralidad, ¿es esa la base sobre la que queremos permitir que las personas tengan acceso a los servicios financieros?”.



Aquí es donde Blair acusa hipocresía entre muchos de los que lanzan piedras. “¿Cómo encontró alguien el contenido? ¿Simplemente creó una cuenta por arte de magia y se suscribió? Las mismas personas que podrían fruncir el ceño porque almuerzas con el director ejecutivo de OnlyFans pueden ser las mismas que ven contenido para adultos”.



Pero la CEO cree que la sociedad está cambiando, y afirma que estas conversaciones se han vuelto más fáciles, poniendo como ejemplo que enviar fotos desnuda a una pareja era impensable cuando ella era joven. “Tenemos que avanzar, crear estructuras y controles”. OnlyFans hace hincapié en sus propias características de seguridad. Los fans y los creadores deben pasar estrictos controles de verificación de edad. Hay una larga lista de cosas que no están permitidas, desde “cuántas personas, ciertos tipos de juegos de rol”, hasta creadores que parecen menores de 18 años o que fingen estar dormidos, dada la dificultad de garantizar el consentimiento. “No es que todo valga”, añade Blair.



Recientemente, esto ha incluido la prohibición de la estrella porno Bonnie Blue, que en enero mantuvo relaciones sexuales con más de 1.000 hombres en un solo día y sugirió que se publicaría una película de la hazaña en la plataforma. “Se reconoce que, si se permite contenido (para adultos), hay que hacerlo de forma responsable. Hay que pensar en los riesgos que conlleva y controlar los límites”.



OnlyFans cuenta con hasta 1.500 moderadores, contratistas independientes principalmente en Polonia y Ucrania, para encontrar y eliminar el contenido que incumple sus normas. En primer lugar, se utilizan herramientas de inteligencia artificial para detectar posibles infracciones y señalar los problemas a los moderadores humanos. Todo el contenido se revisa en un plazo de 72 horas, pero cualquier cosa que se considere de alto riesgo se revisa inmediatamente.



“Tenemos una cantidad excepcionalmente pequeña de contenido de alto riesgo”, afirma Blair. “Ahora bien, es evidente que siempre habrá personas malintencionadas que intentarán eludir las normas. Nuestra labor consiste en pensar continuamente en cómo podemos mejorar”. Dado que ya existe la verificación de la edad, Blair acoge con satisfacción las leyes nacionales que protegen a los menores de 18 años de ver contenidos para adultos, como la Ley de Seguridad en Internet del Reino Unido. Afirma que la OSA ha contribuido a “igualar las condiciones”.



Los creadores pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial para mejorar o cambiar su apariencia, por ejemplo, añadiendo trajes o cambiando de peinado, y, de nuevo, siempre que el contenido cumpla las normas, insiste en que “los fans y los creadores deben poder elegir su propia aventura”.



Mientras ella sigue defendiendo la “igualdad de elección”, yo sugiero que OnlyFans podría llevar a las personas a tomar decisiones de las que luego se arrepientan. “¿Le has preguntado eso a un creador de contenido?”, replica ella, antes de retomar nuestra conversación sobre los cócteles.



“No tomamos esas decisiones por las personas en otros ámbitos de su vida, a menos que carezcan de capacidad legal. Puede que no sea buena idea que me tome un tercer martini, pero no quiero que alguien me diga: ‘No, no puedes tomártelo’. Porque soy adulta”. No habrá cócteles después de la cena para nosotros. Pedimos un café para mí y un matcha latte para Blair, que empieza a pensar en sus próximas reuniones, ahora que las agencias de talentos de Hollywood y los socios del mundo del entretenimiento se están dando cuenta de la popularidad de muchos creadores de OnlyFans.



El futuro del sitio también está en entredicho, ya que su propietario ucraniano-estadounidense, Leonid Radvinsky, que ha obtenido unos ingresos considerables desde que adquirió el negocio en 2018 (sólo el año pasado pagó US$ 701 millones en dividendos), está negociando su venta a inversores estadounidenses.



Blair insiste en que OnlyFans mantendrá su sede en el Reino Unido independientemente de los cambios en su propiedad, pero ve la oportunidad de llevar la plataforma a otros países del mundo.



Posiblemente los políticos británicos no siempre puedan ignorar el éxito de una de las mayores empresas privadas contribuyentes. “OnlyFans se está convirtiendo en parte de la cultura”, afirma Blair. “Hace tres años, todavía estábamos fuera de la ventana, mirando hacia dentro, mientras que ahora tenemos la oportunidad de estar en la sala. Sólo hay que asegurarse de que ocupamos nuestro lugar en la mesa”.