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“US$ 20.000 millones en 20 minutos”: El hombre que está convirtiendo a Trump en una máquina de hacer negocios a escala mundial

Paolo Zampolli facilita el acceso al presidente de Estados Unidos y a sus funcionarios... a cambio de una suma de dinero.

Por: James Fontanella-Khan, en Nueva York

Publicado: Sábado 18 de abril de 2026 a las 21:00 hrs.

EEUU Trump Política
<p>“US$ 20.000 millones en 20 minutos”: El hombre que está convirtiendo a Trump en una máquina de hacer negocios a escala mundial</p>

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