Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Glocal
Glocal

Wuhan: viaje a la zona cero del Covid-19, cinco años después

En esta ciudad de 11 millones de habitantes partió la pandemia de coronavirus que azotó al mundo desde 2020. Hoy el mercado sospechoso de expandir el virus permanece cerrado. Otros mercados siguen ofreciendo animales vivos. En los hospitales aún se guarda silencio sobre esos tiempos colapsados.

Por: Belén del Castillo

Publicado: Sábado 23 de agosto de 2025 a las 11:00 hrs.

Covid-19 China coronavirus
<p>Wuhan: viaje a la zona cero del Covid-19, cinco años después</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

La movida estratégica de Enjoy antes de renunciar a la concesión de los casinos de Coquimbo, Viña y Pucón
2
Coffee break

A lo Steve Jobs: El discurso de Luis Felipe Gazitúa a los graduados de ingeniería de la UdeC
3
Coffee break

La historia personal de Marta Larraechea con Copec
4
Coffee break

The Fresh Market reestructura deudas por US$ 600 millones
5
Coffee break

Agua en el desierto de Arabia Saudita: el ingeniero chileno que trabaja en el megaproyecto NEOM
6
Por dentro

Toesca, el track record de la elegida por la CMF para liquidar los fondos de Sartor
7
Punto de partida

Cómo AgendaPro levantó US$ 35 millones: obsesión, networking, ganadores y desgaste físico
8
Cómo cuido mis lucas

Acciones millonarias 2025: las empresas que más han subido en Chile y el mundo

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete