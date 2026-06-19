Del tai chi a la reunión privada con Kast: 10 episodios para conocer más a la nueva rectora de la Universidad de Chile

La economista Alejandra Mizala (71) asumió la rectoría este viernes, tras ser electa el pasado 2 de junio. Experta en educación, con una larga carrera en docencia e investigación, en su historia se mezclan varios mundos. Ella y varios cercanos cuentan aquí distintos capítulos de esa bitácora personal y profesional. Incluido el Caso Sartor, donde la rectora perdió parte importante de sus ahorros. “Es una situación personal y dolorosa”, comenta.

1. Reunión privada con Kast en La Moneda

Todo comenzó, recuerda la exrectora Rosa Devés, cuando el Presidente Kast asistió a la inauguración del año académico en la Universidad de Chile, el 24 de abril. “Esa vez él me dijo que conversáramos, que él podía venir a la universidad o ir yo a La Moneda”, recuerda. También le dijo que le gustaría visitar la Gran Sala Sinfónica Nacional, ubicada a la entrada de Vicuña Mackenna. Eso último ocurrió el viernes 5 de junio, día en que -invitado por Devés- él asistió a un concierto junto a la primera dama. “Lo recibí yo -cuenta la ex rectora- y le propuse visitarlo en La Moneda junto a la rectora recién electa. Me dijo que feliz, que le interesaba mucho hablar con Alejandra Mizala”.

La reunión privada entre el Presidente, Devés y Mizala se realizó seis días después, el jueves 11 de junio. “Es algo bonito de destacar, porque fue algo muy nuevo, nunca había pasado antes. Me parece bien simbólico. Fue además una muy buena reunión, muy franca”, cuenta Devés.

Mizala agrega: “Toda la conversación fue sobre educación, que me parece que es algo que el país no puede no empujar con fuerza”. Y complementa Devés: “Hablamos también de nuestra responsabilidad como Universidad de Chile, que como universidad estatal va a trabajar con los gobiernos democráticos que le corresponda”.

La reunión duró más de una hora, dicen que Kast se veía entusiasmado. “Lo venían a buscar porque tenía una ceremonia después. Dos veces dijo que ya se iba, pero ahí estaba. Creo que si no hubiera tenido algo luego, habría seguido”, señala Devés. El fin del encuentro fue registrado con fotos de los tres junto a dos banderas chilenas.

2. La vida en Ñuñoa

Moisés Mizala -masón, profesor de Biología por décadas en el Instituto Nacional- y Helia Salces -trabajadora social- se instalaron en el pasaje Los Cerezos, en Ñuñoa, cuando sus cuatro hijos eran pequeños. Alejandra es la segunda y la única mujer.

La ubicación de la casa familiar les era cómoda: quedaba a pocas cuadras del colegio Manuel de Salas, donde los hijos estudiaban. “Cuando había doble jornada, nosotros alcanzábamos a ir a almorzar a la casa y volver en la tarde a clases. Era muy agradable”, dice la rectora. Compañeros del colegio recuerdan que a veces les tocaba almuerzo también en la casa de los Mizala, lo que se repitió -incluyendo cenas, si el estudio era hasta tarde- cuando los hijos eran universitarios. “Los papás eran excelentes personas, muy cálidos”, comenta Juan Carlos Carvajal, compañero de Mizala cuando estudiaban Economía en la Universidad de Chile.

En la casa, recuerda Alejandra, “mis padres eran muy poco machistas, porque siendo yo la única mujer no era a la que mandaban a hacer las cosas de la casa. Era parejo para todos. Todos mis hermanos, de hecho, saben cocinar y es por la forma en que nos criaron”.

“Mis padres eran muy poco machistas, porque siendo yo la única mujer no era a la que mandaban a hacer las cosas de la casa. Era parejo para todos. Todos mis hermanos, de hecho, saben cocinar y es por la forma en que nos criaron”", dice la rectora.

El padre murió el pasado 21 de mayo, a los 104 años. “El último tiempo, él dormitaba todo el día. Yo le decía: ‘Papá, te puedes ir’. No estaba enfermo, era sólo vejez. Murió un feriado, lo que para mí fue un favor, porque yo estaba en campaña por la rectoría y si hubiese pasado un día que no fuese feriado no habría alcanzado a llegar a despedirme. Estoy muy agradecida de que mi papá nos haya acompañado tanto tiempo”, dice la rectora. Su madre, en cambio, no fue longeva: murió a los 63 años, por un cáncer.

3. Víctima de Sartor: “Es una situación dolorosa”

"Efectivamente, mi familia es una de las cientos de víctimas del Caso Sartor. Perdimos ahorros familiares importantes, provenientes tanto de años de trabajo como de una herencia. Es una situación personal y dolorosa, por ello prefiero no entrar en mayores detalles sobre nuestras finanzas familiares ni sobre montos específicos”, dice Mizala.

Ella misma dio a conocer esa situación hace dos semanas. Y si bien nunca se ha referido a los montos perdidos por invertir en esa administradora de fondos -intervenida por la CMF a fines de 2024-, versiones de prensa indican que alcanzan los $ 960 millones.

“Respecto de cómo nos enteramos (de esta situación), fuimos conociendo los antecedentes a medida que éstos se hicieron públicos, como tantas otras familias afectadas”, señala. “En cuanto a acciones judiciales personales, no tengo contemplado presentar ninguna querella, porque hoy existe un proceso institucional en curso, con una administradora designada por la CMF encargada de esclarecer lo ocurrido y resguardar los intereses de los aportantes”.

“También quiero ser muy clara en algo: esta situación personal no ha afectado ni afectará mis decisiones como rectora. Las decisiones relevantes de la institución no dependen de una sola persona, sino que se adoptan a través de órganos colegiados y de los mecanismos institucionales establecidos por la universidad. Durante toda mi trayectoria académica y directiva he actuado poniendo siempre los intereses de la Universidad de Chile por delante de cualquier consideración personal, y así seguirá siendo”.

"Efectivamente, mi familia es una de las cientos de víctimas del Caso Sartor. Perdimos ahorros familiares importantes, provenientes tanto de años de trabajo como de una herencia. Es una situación personal y dolorosa”, dice Mizala.

4. En Papudo para el examen de grado

“Desde el inicio, fue muy destacada. Si no la mejor alumna, entre las mejores”, recuerda Juan Carlos Carvajal, compañero de Mizala en la Facultad de Economía de la Chile, a la cual entraron en 1972 y que entonces estaba en calle República. “Rápidamente Alejandra se convirtió en ayudante de estadística, de álgebra, de cálculo; era muy buena”.

Carvajal era del grupo de estudio de la actual rectora. “Ella, con las notas que tenía, podría hacer optado por estudiar sola, pero siempre estaba dispuesta a hacerlo en grupo”. Recuerda que con ella y dos compañeros más se fueron en el invierno de 1977 a preparar el examen de grado a Papudo, a la casa de la familia de uno de ellos. Fueron dos semanas de rutina estricta de estudio: “A las 9 de la mañana, después del desayuno, estudio. A la 1, nos hacíamos el almuerzo y comíamos. De 3 a 8 de la tarde, estudio”. Todos aprobaron.

5. De centro izquierda, sin militancia

Cuando Alejandra Mizala entró a la universidad, eran tiempos movidos políticamente. En el gobierno estaba la Unidad Popular y luego les tocó el golpe militar, los primeros años de la dictadura, los toques de queda. La universidad, de hecho, estuvo cerrada el segundo semestre de 1973.

Estudiantes de esa época recuerdan que, junto a la actual rectora, ese 1972 ingresaron a Economía varios compañeros que venían del Manuel de Salas. Eran cerca de 10. Como en todo grupo, algunos eran más efervescentes y extremos políticamente; no así Mizala.

“Uno se daba cuenta perfectamente de lo que estaba viviendo el país -dice ella-. Ya en el colegio ocurría eso. Recuerdo perfecto haber estado en recreo y enterarnos del asesinato del general Schneider (en octubre de 1970). Fue un impacto. Y luego pasé a la universidad, que bullía en ese tiempo”. La actual rectora asegura que ella nunca ha militado, aunque se ubica en el territorio de la centro izquierda. “Ella tiene un respeto de todos los sectores políticos, y eso hoy día, con los tiempos que corren, tiene un valor gigante”, señala Devés.

“Uno se daba cuenta perfectamente de lo que estaba viviendo el país -dice ella-. Ya en el colegio ocurría eso. Recuerdo perfecto haber estado en recreo y enterarnos del asesinato del general Schneider (en octubre de 1970). Fue un impacto".

6. Consulta familiar y fiesta en La Hacienda Gaucha

Con Jaime Gatica, su marido, fueron compañeros en la universidad. Se casaron cuando ambos terminaron sus doctorados en EEUU -ella en Berkeley; él en Notre Dame- y regresaron a Chile a comienzos de los ‘80. Tienen dos hijos: Camila, historiadora, y Damián, bioquímico. Ambos, también con doctorados en el extranjero, son profesores en la Universidad de Chile. Ella en la Facultad de Filosofía y Humanidades; él en la de Ciencias. “Hay que decir que los dos ganaron un concurso público de la universidad, donde hay que hacer una presentación de su investigación, profesores te interrogan, hay que dar una clase”, precisa la madre rectora.

En todo caso, como ése es un tema sensible, Mizala habló primero con ellos y con su esposo -hoy jubilado- la opción de ser candidata a rectora. Sabe que la exposición de ese cargo alcanza también a los círculos más cercanos. “Hay gente que le gusta eso, pero yo soy más retraída”, confiesa. Con ese apoyo resuelto, se decidió a fines de enero pasado, luego de que 250 académicos le hicieran llegar una carta de apoyo. Dejó la prorrectoría en marzo y se lanzó como candidata, en un trabajo sin pausa. De puerta a puerta, grafica ella. “Yo antes no tenía redes sociales. Sólo un LinkedIn, muy académico. Pero en la campaña las tuve. Yo sufría, debía hacer cuñas cortas y, en cambio, explicaba conceptos como para una clase. Fue todo un proceso”, recuerda. Ganó en segunda vuelta, con el 60,93% de los votos.

La celebración ese martes 2 de junio fue en La Hacienda Gaucha, ubicada al frente de la Gran Sala Sinfónica de la universidad, muy cerca de Plaza Italia. Había ánimo de fiesta. Fueron como 70 personas. Entre ellas, la exrectora Rosa Devés y la familia de la rectora electa.

7. El connotado grupo de amigos economistas

El 2000, cuando Nicolás Eyzaguirre asumió como ministro de Hacienda, sus compañeros de Economía en la Universidad de Chile crearon un grupo para acompañarlo y conversar sobre temas técnicos referidos a esa cartera. Se juntaban cada dos meses. Entre los convocados, estaba la actual rectora.

“Se preparaban temas que al Nico le interesaba escuchar”, recuerda la economista Eugenia Espinoza, quien también participaba de ese grupo y que, de paso, conocía muy bien a Mizala: habían sido también compañeras desde segundo básico en el colegio Manuel de Salas.

Cuenta que ese grupo que se formó en el 2000 nunca más se disolvió y se siguen juntando hasta hoy, ya convocados por temas más sociales y de camaradería. Dice que es un grupo pequeño, de 12 o 13 personas que se ha mantenido en el tiempo. Nombra a otros economistas integrantes: los exministros Jorge Marshall y Jessica López; Pilar Romaguera, actual rectora de la UDLA; Mariana Schkolnik, ex directora del INE; Carmen Tardito; Gustavo Arriagada; Francisco Argote. También participa Jaime Gatica, el marido de Mizala.

Generalmente se reúnen en casas de ellos o en algunos clubes, como el Club Español. La última junta fue el miércoles de la semana pasada. “Tuvo un doble propósito, acompañar a Alejandra por la muerte reciente de su padre y celebrarla por ganar la elección como rectora de la universidad. Fue en la casa de Nico”, cuenta Espinoza.

8. ¿Prorrectora o vicerrectora?

Rosa Devés y Alejandra Mizala son cercanas y se conocen hace muchos años, desde que coincidieron en labores académicas de la universidad. “Nos cruzó el interés por los temas de educación”, explica Devés. Por eso, cuando ella fue electa rectora en 2022, enseguida pensó en Mizala -quien además había sido de las principales impulsoras de su candidatura- para acompañarla como dupla. “No tuve dudas”, recalca.

“Le voy a confesar que le di a elegir si quería ser vicerrectora académica o prorrectora. Yo había estado en ambos cargos en rectorías anteriores, y sabía que los dos eran interesantes. Pero conversando con Alejandra convenimos juntas que mejor asumiera la prorrectoría, porque era simbólico: la rectoría y la prorrectoría son los dos cargos más altos en la universidad y serían ocupados por mujeres”.

Mizala estuvo al lado de Devés para las tomas en la casa central en 2024. “Ella fue clave, porque lideró las conversaciones con los estudiantes. Estuvimos codo a codo en eso”, dice Devés. Incluso, Mizala durmió también en el edificio -igual que la entonces rectora- para protegerlo.

El viernes, Alejandra Mizala asumió la rectoría. Aquí, en la ceremonia, junto a Devés.

9. La mentora

Según los entendidos, Alejandra Mizala es una de las principales investigadoras del país en temas de economía y educación. Ha hecho su carrera académica en la Universidad de Chile, tanto en pre como en postgrado, especialmente en la Facultad de Ingeniería. Ha creado institutos, centros de estudios, magíster. La socióloga Catalina Canals la conoció en el Magíster de Economía Aplicada, donde la actual rectora era profesora. Le gustó tanto su estilo -“detallista, acuciosa, comprometida, siempre disponible”-, que le pidió ser la guía de su tesis, que trataba sobre el cambio de la educación municipal al sector privado subvencionado. Trabajaron todo el 2015 en eso.

Alejandra la integró luego como investigadora al CIAE (Centro de Investigación Avanzada en Educación), que ella creó y en esa época lo dirigía. Desde entonces, en una década, han realizado varias investigaciones juntas, además de publicar artículos científicos. Mizala fue también cotutora de la tesis de Canals en su doctorado en la UAI.

“Además de ser muy buena en lo que hace, destaco su lado humano, empática, generosa con su conocimiento. Siempre da consejos. Y escucha y considera tu opinión, aunque estés jerárquicamente más abajo, lo que habla de una humildad intelectual. Para mí, es mi mentora”.

10. Casi 40 años de tai chi

Mizala dice que vio por primera vez el tai chi -ancestral disciplina china de movimientos y meditación- en los jardines de Berkeley, mientras realizaba su doctorado. Ella hasta entonces hacía yoga, pero esto le llamó la atención. De regreso a Chile, un profesor le dio clases a ella y a una amiga. Era mediados de los ‘80. Luego partió por un par de años a Brasilia -su marido, que trabajaba en la OIT, se fue como asesor de la ministra del Trabajo allá; y ella fue profesora visitante de la universidad- y en su nuevo regreso al país, en 1989, encontró la Escuela de Tai Chi y Chi Kung Clásicos. No la abandonaría nunca más.

Se inscribió en las clases. Fue ahí, practicando tai chi, donde la conoció Rodrigo Egaña, quien ocupó varios cargos en los gobiernos de la Concertación y hoy es académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. “Yo llegué ahí por recomendación de salud, por dolencias en la espalda; esta escuela recién partía. Y Alejandra era alumna también. Hacíamos tai chi juntos un par de veces a la semana. Y uno después tenía que practicarlo diariamente en su casa. La recuerdo muy matea, muy aplicada”.

Actualmente, además de practicar tai chi, Mizala es instructora en la mencionada escuela. Va todas las semanas: los martes de 7 de la tarde a 9 de la noche, y los sábados de 9 a 11 de la mañana. Sabe que como rectora tendrá los tiempos más apretados, pero dice que tratará de cumplir con esos horarios. Lo explica ella misma: “El tai chi de verdad lo necesito, es parte de mi vida”.