El chileno de 19 años que edita los videos musicales de los artistas como Post Malone y Ozuna

Raimundo García se abrió paso en la industria global de la música urbana editando videos para artistas internacionales con trabajos que acumulan millones de reproducciones y una carrera que comenzó en plena pandemia, subiendo clips a Instagram cuando sólo tenía 14 años.

Tiene sólo 19 años y ya cuenta con años de experiencia trabajando como editor audiovisual para artistas reconocidos en la música urbana internacional como Dei V, Ozuna, Feid, Mora, Denzel Curry y Post Malone. El trabajo de Raimundo García está en la postproducción de los videos y algunos ya suman cientos de millones de reproducciones en YouTube.

“Me llegan más de cuatro o cinco horas de grabación para una canción de dos minutos, y hay que armar todo”, explica sobre su proceso. Recibe todo el rodaje y comienza sincronizando el lipsync.

Actualmente está desarrollando una casa de postpruducción llamada Top Frame Studio. Un equipo de editores que funciona bajo su dirección y le permite asumir proyectos de mayor escala, incluyendo videoclips y contenido de marca.

Desde su creación, el volumen de trabajo creció. Actualmente él toma directamente los proyectos que le interesan, mientras otros los desarrolla su equipo. Sólo el mes pasado, por ejemplo, montó más de 10 videoclips de música desde cero.

También está preparando cursos de edición, donde muestra paso a paso cómo construyó videos específicos, desde el material en bruto hasta el resultado final.

En paralelo, ha comenzado a trabajar también registrando contenido en giras, sacando fotos y acompañando los shows. Por ejemplo, en su último viaje a Miami, García le escribió por Instagram al director estadounidense True Views, quien lo invitó a un rodaje para conocerse. Antes de llegar, García pasó por una farmacia y compró una cámara desechable. En el set se encontró con que el artista era Anuel. Así que le pidió sacarle una foto con la cámara que recién había comprado. Al día siguiente reveló las imágenes y se las envió. Un par de meses después, el reguetonero subió la foto sacada por el chileno a su perfil de Instagram y hoy acumula más de un 1,2 millón de likes.

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El primer DM

En 2021, para la pandemia, García tenía 14 años, estaba en clases online. Pasaba gran parte de su tiempo viendo videos en YouTube. Le gustaba mucho Coreano Loco, un youtuber que sube video-reacciones de artistas de reggaetón famosos con más de 5,6 millones de suscriptores.

Abrió su propia cuenta en Instagram y comenzó a subir clips del canal de Coreano Loco. Grababa la pantalla del computador, seleccionaba momentos y los publicaba. El propio creador coreano, Esteban Seong Jin Ahn, encontró la cuenta, lo siguió y comenzaron a hablar.

En medio de esa conversación, Raimundo de broma le propuso editar sus videos: “Le dije que era talla y me dijo ‘No, yo te enseño’. Me hacía tutoriales de dos horas y así aprendí”, dice.

Durante más de un año trabajaron juntos. Coreano Loco le enseñaba online en sesiones de pantalla compartida y luego lo guiaba para editar el contenido que publicaba en su canal.

Con el fin de la pandemia dejaron de trabajar juntos. García continuó editando y decidió buscar oportunidades en la industria musical chilena.

Le escribió por Instagram a varios directores de videoclips de cantantes de reggaetón chilenos, pero por meses “nadie me pescaba”, recuerda. El primero en responder fue el director Nicolacito, quien en ese momento trabajaba con el reggaetonero Pailita. El joven de 15 años terminó editando el video de la canción “Ponte de espalda”, que hoy tiene 11 millones de visualizaciones en YouTube, su primer trabajo en la música.

A través de ahí entró en la escena urbana chilena y conoció a Cris Mj. Editó varios videos de él, algunos incluso con cientos de millones de visualizaciones, incluyendo uno de sus mayores éxitos, “Si no es contigo”, que hoy cuenta con 365 millones de visitas en YouTube.

Desde el primer momento publicó los videos que editaba en su Instagram como portafolio, lo que permitió que otros directores comenzaran a contactarlo.

Salto fuera de Chile

En 2024, ya con un par de años de experiencia trabajando con cantantes nacionales y con sólo 17 años, viajó a Miami a un campamento musical junto a otros chilenos de la industria urbana. Se instalaron en una casa arrendada donde cada pieza funcionaba como estudio, con productores trabajando en paralelo y artistas entrando y saliendo constantemente.

Ahí llegó Dei V, el compositor puertorriqueño de reggaetón considerado como una figura clave en la nueva generación de la música urbana en Latinoamérica. Raimundo se le acercó, le explicó quién era, qué hacía y le mostró un par de videos. A Dei V le gustó y se siguieron en Instagram. En ese mismo lugar también conoció a su director de videos, se llevaron bien y coordinaron que podían trabajar más adelante.

El contacto quedó abierto. Semanas después, cuando se anunció un show de Dei V en el Teatro Caupolicán, el chileno le escribió al director proponiendo realizar un video del concierto. Él aceptó y el video les gustó. “Era viernes y me preguntaron esa misma noche qué hacía el domingo, porque tenían concierto en Bogotá”, cuenta.

A las horas ya estaba en un avión a Colombia. Cuenta que el proceso no fue fácil para su familia, pero que lo apoyaron porque sabían que su carrera iba en serio: “Estaba en cuarto medio, entonces faltaba a clases y era como chocante para mi papá y para mis compañeros de colegio”.

Desde entonces comenzó a trabajar de forma continua con el puertorriqueño, siendo parte del gupo de confianza que lo acompaña en las giras con el trabajo de generar contenido audiovisual para subir a sus redes. Ha viajado con ese equipo a Colombia, México, España, Italia y Puerto Rico, participando en distintas etapas de producción, incluyendo ciclos de festivales en Europa durante los veranos.

En paralelo a esas giras, en 2025, fue parte del rodaje y editó el video de la canción “La Nena” de Ozuna, dirigido por el director chileno Ilmato en Miami, que hoy cuenta con más de 11 millones de vistas en YouTube. Un poco después, el mismo año trabajó con el director puertorriqueño Death of Gian en videos de Feid y Mora.

La llegada a USA

Michael Joseph, director estadounidense, llegó a Chile a grabar un videoclip de Cris MJ con FloyyMenor. En ese rodaje, llamaron a Raimundo García como apoyo para traducir entre el equipo de los cantantes chilenos y el estadounidense. Ahí aprovechó de presentarse como editor y mostrar lo que hacía.

Cinco meses después, el mismo Michael Joseph lo contactó desde Estados Unidos. “Me dice ‘me acuerdo que eres editor. Tengo un video chico, pero me gustaría hacerlo contigo’”, recuerda.

García lo editó y el resultado llevó a que Michael Joseph lo integrara a su círculo de trabajo. Ahí Joseph lo conectó con su socio: Jake The Shooter, director y productor musical de Los Ángeles y que trabaja con artistas como Cardi B, Akon y Eminem.

Raimundo tuvo una reunión con él y desde ese momento The Shooter comenzó a enviarles material de forma constante. Primero le hizo editar proyectos de menor escala, dentro del circuito estadounidense, y luego avanzando hacia artistas más conocidos como Denzel Curry y Polo G.

Todo hasta llegar a Post Malone, que necesitaba un tráiler para el lanzamiento del videoclip de su canción “Cold”. The Shooter se lo mandó al chileno como un encargo de último minuto, donde el video largo ya estaba editado, pero necesitaban una pieza promocional para usarla como adelanto oficial.

“Ese lo saqué en dos horas, fue full exigente la entrega”, recuerda García de uno de los trabajos que considera más importantes de su carrera.

Actualmente sigue manteniendo colaboración con ese equipo en Estados Unidos; de hecho, el 6 de marzo se publicó el video de la canción “That’s Her” del rapero estadounidense Wiz Khalifa, que él edito y ya cuenta con más de 81 mil visitas en YouTube.