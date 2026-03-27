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El ex viñatero que vende ropa con grafeno en 80 países desde Hong Kong

Jorge Barros trabajó una década en la industria del vino, entre Concha y Toro y la viña de granel de los Yarur. En 2019, desde Hong Kong, lanzó Graphene-X, una marca de ropa técnica fabricada con grafeno —el material que les valió el Nobel de Física a sus descubridores—. Hoy vende en más de 80 países, acumula más de US$ 3 millones en Kickstarter y crece un 15% al año. En Chile, prácticamente nadie lo conoce.

Por: Mateo Navas

Publicado: Sábado 28 de marzo de 2026 a las 21:00 hrs.

Mateo Navas
<p>El ex viñatero que vende ropa con grafeno en 80 países desde Hong Kong</p>

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