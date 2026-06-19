Sergio Mora-Díaz sobre su obra: “Es un algoritmo llevado al arte”
El artista visual chileno trabaja con la tecnología para crear piezas inmersivas. Son datos, imágenes y textos que cobran movimiento. “Uno se abre al azar. Hay cosas previstas, pero también otras inesperadas que aparecen dentro de la conversación con la máquina”, apunta Mora-Díaz, quien actualmente expone una obra en el CCLM y también participa de un ballet en Nueva York.
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La IA es capaz de interpretar y proponer. “Es interesante desde el punto de vista creativo y artístico, porque uno como artista se abre al azar. Dentro de este proceso hay cosas que uno tiene previstas, pero también otras inesperadas que aparecen dentro de esta conversación con la máquina. Es una especie de exploración que sorprende”, señala el artista.
Sus obras se han exhibido internacionalmente en Nueva York, Atlanta, Polonia, Australia, Corea del Sur, Japón, Brasil y Chile. Haber estudiado en Nueva York le abrió un mundo, comenta. “Conozco personas allá que me mandan convocatorias interesantes y se abren oportunidades de colaborar en proyectos colaborativos”.
Uno de ellos es Troy Schumacher, con quien trabaja actualmente en Translation, y donde también participa la compositora Julianna Barwick y el escritor Ken Liu, uno de los autores más influyentes de la ciencia ficción contemporánea. Translation es una obra que combina danza, música, literatura y artes visuales en una experiencia inmersiva. La crítica la ha descrito como “asombrosa”, “mágica” y como “un paisaje infinito de luz y sombra en movimiento”.
Dentro de esta producción, Mora-Díaz desarrolla una instalación basada en proyecciones, luz e imagen digital que estructura el espacio escénico y acompaña el movimiento de los bailarines, ampliando la experiencia visual y sensorial del público.
México precolombino; Chile Mestizo; Antiguo Egipto; Andy Warhol; Samurái: Armaduras de Japón; El Mito de Roma; Picasso; China Imperial; Bauhaus: Influencia en el diseño chileno; J.M.W. Turner. Acuarelas; Paul Klee y Museo de 31 minutos, son sólo algunas de las muestras que han pasado por el centro cultural que en enero de 2006 abrió sus puertas bajo la Plaza de la Ciudadanía.
Comenzaron a trabajar a fines del año pasado en un proceso curatorial para definir qué exposiciones incluir y luego recopilar material: imágenes, videos, textos, catálogos… “Todo tipo de insumo para crear una obra nueva que de alguna forma rememorara las exposiciones que han ocurrido hasta ahora, pero con una nueva mirada tecnológica y con mi input creativo”, relata Mora-Díaz. Entremedio viajó a Estados Unidos para instalar el sistema que requiere el montaje de Translation y que, sin su presencia, controla un técnico a cargo.
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