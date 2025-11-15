Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Política
Política

El peso del apellido en los candidatos debutantes al Congreso

La técnica de repetir apellidos en candidaturas ha sido un recurso ancestral en la política chilena. Este año también: varios candidatos que debutan en la elección parlamentaria registran vínculos familiares con ­políticos.

Por: Juan Pablo Silva

Publicado: Sábado 15 de noviembre de 2025 a las 13:03 hrs.

elecciones Política Chile Juan Pablo Silva
<p>El peso del apellido en los candidatos debutantes al Congreso</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Política

Hincha de Colo-Colo, asados en Padre Hurtado y un discreto rol en la campaña: Claudio Rodríguez, “el pinche” de Jeannette Jara
2
Política

Originaria de Antofagasta, fan de The Killers y creadora de su propio canal de YouTube: Ivette Avaria, la esposa de Johannes Kaiser
3
Punto de partida

Como esta startup chilena sedujo a los principales productores de palta y a los de berries del mundo
4
Política

Phd inconcluso, golf y su rol en el Banco Central: los casi 50 años de Jorge Desormeaux al lado de Evelyn Matthei
5
Coffee break

Qué hizo Dua Lipa en la Viña Concha y Toro
6
Coffee break

Liquidadora acusa de “mala fe” al Consorcio Belaz Movitec y de ocultar bienes
7
Política

Guitarreo, clases de alemán y el queque familiar: Pía Adriasola, la “ministra del interior” de JAK
8
Coffee break

NYC, Miami, Abu Dhabi, Dubái y Europa: la batalla por Baker ya cruza fronteras

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete