El peso del apellido en los candidatos debutantes al Congreso

La técnica de repetir apellidos en candidaturas ha sido un recurso ancestral en la política chilena: familias como los Alessandri, Frei, Lagos, Ossandón, Van Rysselberghe o Lavín han conseguido mantener su presencia en el Congreso entre parientes.

Este año, varios candidatos que debutan en una parlamentaria registran vínculos familiares con políticos. La estrategia no es una coincidencia: responde a un mecanismo probado de asegurar cupos, capitalizar reconocimiento electoral y conservar espacios de poder. A continuación, algunos casos.