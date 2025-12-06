Martín Arrau, jefe de campaña de Kast: “Si alguien espera que todo cambie el primer día, no va a ser así”

El cercano asesor y jefe de campaña del candidato republicano asegura que, si Kast gana la elección presidencial, sería una “buena señal” nombrar al ministro de Hacienda este mes de diciembre. Además, afirma que va a haber espacio para designar jefes de cartera de otras facciones políticas, incluso de Demócratas o Amarillos. Sobre Franco Parisi y sus votantes, asegura que el exabanderado no es “dueño de sus votos”. Para él, en política “eso no existe”.

Martín Arrau -ingeniero civil industrial, 46 años- no se define como un “amigo personal” de José Antonio Kast. Asegura que su vínculo con el candidato es estrictamente laboral y político. Aun así, hoy es uno de sus hombres de mayor confianza y parte del reducido “círculo de hierro” que acompaña al líder republicano.

Reconocido por su capacidad de gestión y por su rol como articulador del Partido Republicano en el Consejo Constitucional (2023), Arrau se ha consolidado como una figura clave en el entorno del abanderado. Pero no siempre estuvo tan cerca: durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera fue el primer intendente de la Región de Ñuble, su zona de origen. En esos años militaba en la UDI, partido al que renunció en pleno proceso constitucional tras concluir que tenía más coincidencias con el proyecto republicano.

Hoy, como jefe de campaña de Kast, enfrenta el desafío de ampliar la base electoral del candidato y tender puentes entre las distintas derechas, con el objetivo de incorporarlas al despliegue electoral y, eventualmente, a un futuro gobierno.

- Queda una semana para la segunda vuelta. ¿José Antonio Kast tiene las elecciones ganadas? ¿Cuál es su pronóstico?

- Mi pronóstico es que no hay nada ganado. En la confianza está el peligro. Si bien las encuestas son favorables, aquí también es importante cómo se gana. Y ahí hay un desafío enorme de hablarle a ese 15% que no votó y a otros sectores políticos.

- ¿Cuál es el porcentaje de votos que a ustedes los dejaría tranquilos?

- Tengo hartas campañas en el cuerpo y sé que nunca hay que comprometerse con cifras... Pero nosotros creemos que estamos sintonizando con gran parte de ese 62% del Rechazo. Por supuesto que nos encantaría hablarle a los más posibles y a ese 15% que no votó.

- ¿Quieren llegar a ese 62%, entonces?

- Ese es nuestro desafío, que todas esas personas entiendan lo que estamos viviendo acá: quienes tenemos al frente están por el Apruebo, por la plurinacionalidad, por las diferencias según nuestro origen en los sistemas jurídicos; ellos están con la polera del perro Matapacos, unas cosas aberrantes. Nosotros estamos ampliando nuestra base y por eso son importantes las señales que se han dado estas últimas semanas: no sólo hablamos con el exPresidente Eduardo Frei sino también con Ximena Rincón, los Demócratas y con personas de un amplio espectro.

- Si es que Kast llega a la presidencia, la designación del ministro de Hacienda será una de las más importantes. Se habla de posibles candidatos como Jorge Quiroz, José Luis Daza o Rosanna Costa. ¿Qué tan certera es esa información?

- Antes del 14 de diciembre nosotros no vamos a hablar de cargos.

- Pero Hacienda va a ser de los primeros cargos que probablemente van a nombrar, ¿no?

- Es de los cargos más importantes de un gobierno.

- ¿La idea es nombrarlo en diciembre?

- Sería una muy buena señal.

- ¿Están dispuestos a poner en cargos ministeriales a personas provenientes de mundos distintos al suyo, como de Demócratas o Amarillos, por ejemplo?

- Es iluso pensar que este va a ser un gobierno sólo de Republicanos. No sólo porque hay grandes personas, grandes capacidades y experiencia en gente que no es republicana sino porque además es necesario construir una coalición amplia dada la situación crítica en la que está Chile hoy día.

- ¿Los nombrarían, entonces, en ministerios claves?

- El espacio va a estar. Esto es política y tenemos claro cómo funciona la política.

- ¿Está dentro de sus planes disminuir la cantidad de ministerios?

- Se ha discutido mucho esto. Hay que recordar que la fusión de un ministerio requiere de ley, por lo tanto, no es algo que se haga inmediatamente. Nosotros tenemos una mirada de hacer eficiente al Estado, de ver dónde se puede mejorar el uso de los recursos de todos los chilenos y por tanto puede haber algunas propuestas al respecto, pero lo vemos con cautela. Sí podrá haber un ministro que asuma quizás dos carteras, en la medida que sea razonable y prudente.

Parafernalia

- En la franja electoral optaron por distanciar a Kast del “mundo cuico” y de los nazis. ¿Por qué lo hicieron?

- Porque es la realidad. Yo, sin ser un amigo cercano a José Antonio -tengo una relación estrictamente laboral y política- me ha tocado viajar mucho con él por las giras y es lo menos cuico que hay. Es una persona sumamente cercana, preocupada por los dramas humanos. Si hay algo que caracteriza a José Antonio es que le molesta profundamente la indolencia, la indiferencia ante la injusticia, ante el dolor humano. De forma, quizás, los estereotipos engañan y por eso se decidió mostrar a José Antonio como es en las giras. Hoy día el protocolo de seguridad es diferente, pero cuando hacíamos giras, antes de toda esta parafernalia, el almuerzo era en un almacén, un pan con tomate.

- Hablando de los protocolos de seguridad. ¿De qué se trata el vidrio antibalas? ¿Es parafernalia o realmente han tenido amenazas?

- Amenazas sí, evidentemente.

- ¿Amenazas concretas?

- José Antonio Kast es de las personas más expuestas en Chile, eso es evidente. Y nuestro deber como equipo es tomar las precauciones necesarias, aunque a veces estéticamente sean curiosas e incluso sabiendo que la prensa lo va a tomar. Preferimos asumir ese costo y ser cautos.

- Sobre los apoyos que ha recibido Kast en las últimas semanas, ¿cuál es la significancia para ustedes de la reunión con Eduardo Frei?

- Hace ya un buen tiempo que Eduardo Frei ha sido crítico del desorden, de la falta de visión de país. Aunque hoy día puede ser noticia que un exPresidente y militante DC apoye a una candidatura de oposición a este Gobierno, la verdad es que si uno mira en el largo plazo lo que ha hecho la DC en las últimas décadas es bien natural que esté en contra de una candidatura del Partido Comunista. Es lo que uno debería esperar, sería lo natural. Lo raro acá es que haya personas demócrata cristianas apoyando a una candidata comunista marxista. Eso es lo que debería ser noticia.

- En una columna, Daniel Matamala dijo que la reunión entre Kast y los Piñera Morel significó la rendición incondicional del piñerismo y de una derecha más liberal y moderna. El triunfo de Kast ¿significaría el triunfo de una derecha conservadora por sobre una derecha más liberal?

- Esas personas lo único que ven es un escenario de guerra a guerra. También hay escenarios de cooperación. El nivel de coincidencia hoy día entre esas visiones es total. Podremos tener diferencias, sí, peleamos en algunas cosas. Pero hoy día la situación es tan crítica que no da para eso. Aquí reconocemos que el exPresidente Piñera fue un gran gestor, a mí me tocó trabajar con él. Entonces, ¿de qué rendición estamos hablando?

- ¿La derecha republicana tiene en este momento la hegemonía de la derecha?

- Si creyéramos eso, iríamos directo al fracaso.

- El de José Antonio Kast, ¿será un gobierno de ultraderecha, como dicen algunos?

- Evidentemente que no, yo no sé a qué se refieren con ultraderecha. Nosotros creemos en el mérito, en la libertad, en la propiedad privada, en la autodeterminación de las personas, no nos gusta el comunismo. Si eso es ser de ultraderecha, bueno, no sé...

“Nadie es dueño de sus votos”

- Según las encuestas, hay un 40% de los electores que apoyaron a Evelyn Matthei que no respaldarían a Kast en la segunda vuelta. En parte de ese mundo hay figuras de la exConcertación. ¿Qué les diría?

- Que cada día son menos, yo no sé cuáles son los que quedan. Es muy curioso que estén apoyando a la otra candidatura cuando es totalmente contraria a lo que fue la Concertación. La Concertación le dio estabilidad a este país, no validó la violencia como sí lo hace el sector que representa Jeannette Jara. Además, ese sector ha ninguneado los años de la Concertación. Entonces, es muy raro que aún queden -si es que quedan- personas de la Concertación que apoyan a Jeannette Jara. Creo que tienen que hacer su propio diagnóstico.

- El 78% de los militantes del Partido de la Gente (PDG) decidió no apoyar ni a Kast ni a Jara y optarán por votar nulo. ¿Qué le parece esa decisión?

- Hemos estudiado en detalle las cifras del electorado. Sin duda Franco Parisi fue la sorpresa de la primera vuelta. Él conectó con el votante hablando muy en sencillo, muy directamente, con personas que están ligadas a la recompensa por el esfuerzo propio, por el mérito. A ese mundo trabajador nosotros también le hablamos; al chileno que madruga, al que quiere tener certezas. Por supuesto que es un desafío comunicacional sintonizar con ese mundo. Pero nos cuesta pensar que alguien que cree en el esfuerzo, en el mérito, va a votar por una candidata comunista.

- ¿Qué dicen sus mediciones sobre ese votante?

- Que (el apoyo a Kast) va a ser más que el porcentaje que ellos estiman en esa consulta (la consulta estimó que el 20% apoyaría a Kast, mientras el 78% iría por las opciones Nulo o Blanco).

- Parisi, entonces, ¿no es dueño de esos votos?

- No. Nadie es dueño de sus votos; en política eso no existe. Ha pasado tantas veces que personas quieren endosarles sus votos a familiares o a ahijados políticos y no resulta. Los votos son de las personas y cada elección es bien independiente de otra.

- ¿Cuánto en común tienen ustedes con el PDG?

- Mucho más que lo que podrían tener ellos con el PC.

- ¿Con Pamela Jiles también? Dijo que les va a hacer la vida imposible…

- Yo he estado una vez con ella, pero acá se está haciendo un esfuerzo bien intenso para ver cómo se va a constituir el Congreso a partir del 11 de marzo. Y yo tengo esperanza en que el PDG pueda sumarse, si no totalmente, a buenas reformas que se quieran plantear en el Congreso. Hay cosas importantes para lo que se necesitan proyectos de ley. Nuestro principal foco no va a estar en grandes reformas legales por razones obvias, pero algunas habrá que hacer.

- Si su foco no estará en grandes reformas legales, ¿dónde estará?

- En seguridad y en dar empleo. Algunas de esas cosas necesitan reformas, pero si hay cosas que podemos hacer por la vía reglamentaria, por la vía de gestión, vamos a tratar de hacerlo más rápido por ahí, porque somos conscientes de los tiempos del Congreso. Creo que es un error plantear el éxito de tu gobierno en vía de reformas legales.

“Estar preparados”

- Si Kast gana, ¿cuánto tiempo creen que van a tener de “luna de miel”?

- Confío en que el clima opinión de Chile es diferente que hace seis años cuando se validó la violencia. Hoy día la gente entiende lo que significa validar el desorden. Creo que Chile maduró en este doloroso proceso que nos tocó vivir, cuando vimos iglesias quemándose, o el centro de muchas ciudades destruidos; aprendimos a golpes.

- ¿Qué plan tienen contemplado para evitar el desorden en las calles, las protestas?

- Establecer el Estado de Derecho.

- ¿Qué significa eso en concreto? ¿Qué diferencia van a marcar con sus antecesores?

- Que se cumpla la ley. Va a haber que ejercer la fuerza pública para imponer el Estado de Derecho con decisión. Esa es la diferencia. El Estado de Derecho no es gratis, se impone por la fuerza por parte de la autoridad. Implica que hay que tomar acciones y esas acciones las tomará la policía o el Ejército, si hay Estado de Excepción. No va a haber duda.

- Vanessa Kaiser advirtió que, si gana Kast, “nos van a hacer otro golpe de Estado a mediados del próximo Gobierno”. ¿Qué cree de esa aseveración?

- Es la tesis de que el octubrismo fue un golpe de Estado y bueno, eso es, ellos hablaban de derrocar, de sacar a un Presidente electo democráticamente... Nuestro deber es, en base a esa experiencia, estar preparados. Y estar preparados significa estar políticamente preparados y también, por supuesto, tener las herramientas para empujar el Estado de Derecho. Vimos que hay sectores de la izquierda que están dispuestos a validar la violencia como método de acción política y no podemos ser ingenuos ante esa realidad.

Cambio de actitud

- Ustedes han hecho promesas importantes, como acabar con la inseguridad, los migrantes ilegales, impulsar el crecimiento. ¿Cómo van a manejar las expectativas si es que llegan al gobierno?

- Eso siempre es un desafío. En campaña, efectivamente, se comunica mucho y es la idea, hay que captar la atención de los votantes. Hay que tener confianza en que vamos a sacar las tareas adelante. No va a ser fácil. El tema migratorio va a tener dificultades. ¿Se va a resolver el primer mes? Evidentemente que no, pero son cosas que se van a resolver en el tiempo. Ahora, si alguien espera que todo cambie el primer día, no va a ser así. Lo que sí es que vamos a ver un cambio de actitud y eso va a ser el primer golpe.

- ¿Qué va a pasar con la agenda valórica? Hay quienes dicen que José Antonio Kast no ha cambiado sus convicciones, aunque no mencione hoy el tema del aborto, por ejemplo. Esos temas, ¿los van a abordar?

- Es una falacia creer que, porque estamos dedicados al orden, a la seguridad y al crecimiento económico, no se puede hablar de temas morales o de temas humanos. ¿Se pueden hacer las dos cosas? Por supuesto. ¿Hemos cambiado nuestras convicciones? Por supuesto que no.

- ¿Y con el aborto, tienen algún plan?

- Siempre preguntan por los clásicos temas, como el aborto. ¿Sería responsable abrir ese debate ahora cuando no tienes mayoría parlamentaria, cuando no tienes un clima de opinión favorable? La respuesta es obvia. Nuestro trabajo no es abandonar ese tema, es ser más perseverantes y trabajar en el largo plazo para cambiar el clima de opinión. Pero hoy día es ilusorio, aunque no lo hemos abandonado un milímetro.

- Si llegan a La Moneda, ¿qué rol cree que podría desempeñar usted en su gobierno?

- Lo que diga el Presidente electo después del 15.

- ¿Está disponible para lo que sea?

- Yo soy feliz en el campo, en todo caso (se ríe).