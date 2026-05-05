La brasileña Embraer vende sus aviones militares a Emiratos Árabes Unidos
El C-390 Millennium entra al Medio Oriente con su mayor pedido internacional.
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La brasileña Embraer anunció la firma de un contrato con Emiratos Árabes Unidos (EAU) para la venta de aeronaves militares C-390 Millennium, una operación que marca su mayor compromiso de exportación de este modelo a un solo país.
El acuerdo fue suscrito en Abu Dabi con el Consejo Tawazun -entidad encargada de regular el ecosistema industrial de defensa y seguridad del país árabe- y contempla 10 pedidos en firme y 10 opciones adicionales de la aeronave, con el objetivo de fortalecer la capacidad de transporte aéreo de la Fuerza Aérea emiratí.
“Hasta la fecha, este acuerdo histórico representa el mayor pedido internacional de un solo país para el C-390 Millennium y marca el primer éxito de la aeronave en Medio Oriente, lo que subraya su gran adecuación a los exigentes requisitos de las fuerzas aéreas modernas”, señaló la firma brasileña en un comunicado.
Bosco da Costa Jr, presidente y CEO de Embraer Defensa y Seguridad, destacó el orgullo que genera para la compañía que “los EAU hayan seleccionado el C-390 Millennium para potenciar su capacidad de transporte aéreo”.
Por otro lado, desde la nación árabe señalaron que la elección del C-390 se produjo tras un proceso de evaluación técnica y operativa, destacando que su Fuerza Aérea podrá realizar misiones que incluyen el transporte de carga y tropas, operaciones de lanzamiento aéreo, entre otras.
Nasser Humaid Al Nuaimi, secretario general del Consejo Tawazun, declaró que “este contrato representa una mejora operativa significativa para la capacidad de transporte aéreo militar de los EAU, fortaleciendo la preparación de las fuerzas y su eficiencia operativa”.
El nuevo acuerdo se da en un buen momento para la tercera mayor fabricante de aviones civiles del mundo, tras Boeing y Airbus.
El primer trimestre registró un crecimiento interanual en su cartera consolidada de pedidos de 22%, mismo período en el que entregó 44 aeronaves, un aumento de 47% que, además, representa el 16% de lo previsto para el conjunto del año.
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