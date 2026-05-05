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La brasileña Embraer vende sus aviones militares a Emiratos Árabes Unidos

El C-390 Millennium entra al Medio Oriente con su mayor pedido internacional.

Por: Karen Flores B.

Publicado: Miércoles 6 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

Brasil Emiratos Árabes Unidos guerra
<p>El Embraer C-390 Millennium es un avión de transporte militar táctico bimotor.</p>

El Embraer C-390 Millennium es un avión de transporte militar táctico bimotor.

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