Latam refuerza su operación entre Argentina y Brasil con nuevas rutas para el verano 2027

La aerolínea incorporará vuelos directos desde Buenos Aires a Natal y Maceió e incrementará su oferta hacia Recife.

Latam Airlines busca fortalecer su operación en Argentina de cara a la próxima temporada de verano. La aerolínea sumará nuevos vuelos directos desde Buenos Aires hacia Natal y Maceió, dos destinos del nordeste brasileño, además de aumentar sus frecuencias hacia Recife.

Según informó iProfesional, la compañía operará tres vuelos semanales entre Ezeiza y Natal desde el 15 de diciembre y hasta el 28 de febrero de 2027, con salidas los jueves, sábados y domingos. En el mismo período, también incorporará tres frecuencias semanales a Maceió, los martes, viernes y domingos.

La aerolínea además ampliará su oferta hacia Recife, pasando de una a cuatro frecuencias semanales, y mantendrá su ruta estacional diaria entre Buenos Aires y Florianópolis durante la temporada de verano. A esto se suma la continuidad de sus vuelos hacia Río de Janeiro desde Aeroparque y Ezeiza.

Florencia Scardaccione, gerente comercial de Latam Airlines en Argentina, citada por iProfesional señaló que el “nordeste brasileño es una de las opciones más elegidas para el verano y, con estos nuevos vuelos directos desde Ezeiza hacia Natal y Maceió y por eso buscamos ofrecer a nuestros pasajeros mayor comodidad, menos tiempo de conexión y la mejor experiencia de viaje”.

En este sentido, la ejecutiva agregó que “esta apuesta reafirma nuestro firme compromiso con el mercado argentino y con el fortalecimiento del turismo regional”.

Según iProfesional, Latam opera actualmente en 10 aeropuertos del país trasandino y conecta Argentina con más de 160 destinos en 28 países a través de sus centros de conexión en Santiago, São Paulo y Lima.

De acuerdo con el medio argentino, entre enero y mayo de este año, la aerolínea transportó más de 1,2 millones de pasajeros desde y hacia Argentina. En mayo, alcanzó una participación de 20% en el mercado internacional y de 32% en el segmento regional.