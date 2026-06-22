Latam refuerza su operación entre Argentina y Brasil con nuevas rutas para el verano 2027
La aerolínea incorporará vuelos directos desde Buenos Aires a Natal y Maceió e incrementará su oferta hacia Recife.
Noticias destacadas
Latam Airlines busca fortalecer su operación en Argentina de cara a la próxima temporada de verano. La aerolínea sumará nuevos vuelos directos desde Buenos Aires hacia Natal y Maceió, dos destinos del nordeste brasileño, además de aumentar sus frecuencias hacia Recife.
Según informó iProfesional, la compañía operará tres vuelos semanales entre Ezeiza y Natal desde el 15 de diciembre y hasta el 28 de febrero de 2027, con salidas los jueves, sábados y domingos. En el mismo período, también incorporará tres frecuencias semanales a Maceió, los martes, viernes y domingos.
La aerolínea además ampliará su oferta hacia Recife, pasando de una a cuatro frecuencias semanales, y mantendrá su ruta estacional diaria entre Buenos Aires y Florianópolis durante la temporada de verano. A esto se suma la continuidad de sus vuelos hacia Río de Janeiro desde Aeroparque y Ezeiza.
Florencia Scardaccione, gerente comercial de Latam Airlines en Argentina, citada por iProfesional señaló que el “nordeste brasileño es una de las opciones más elegidas para el verano y, con estos nuevos vuelos directos desde Ezeiza hacia Natal y Maceió y por eso buscamos ofrecer a nuestros pasajeros mayor comodidad, menos tiempo de conexión y la mejor experiencia de viaje”.
En este sentido, la ejecutiva agregó que “esta apuesta reafirma nuestro firme compromiso con el mercado argentino y con el fortalecimiento del turismo regional”.
Según iProfesional, Latam opera actualmente en 10 aeropuertos del país trasandino y conecta Argentina con más de 160 destinos en 28 países a través de sus centros de conexión en Santiago, São Paulo y Lima.
De acuerdo con el medio argentino, entre enero y mayo de este año, la aerolínea transportó más de 1,2 millones de pasajeros desde y hacia Argentina. En mayo, alcanzó una participación de 20% en el mercado internacional y de 32% en el segmento regional.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Plan de salvataje de gigante metalúrgica de Talcahuano contempla “potencial cambio de control”
A juicio del veedor de Edyce (autodenominada como la mayor fábrica de estructuras metálicas del país), en el escenario de una liquidación apenas se pagaría 76% de las acreencias garantizadas, sin que los prestamistas valistas tengan posibilidad de recuperar algo.
Gremio de legaltech: "Chile tiene una oportunidad única de transformarse en un hub de tecnología jurídica en América Latina"
El director ejecutivo de la Asociación de Legaltech Chile, Esteban Ruiz, sostiene que "el desafío es construir interoperabilidad, acceso seguro a los datos y colaboración público privada para que la industria pueda escalar".
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete