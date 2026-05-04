Bolsa mexicana Biva recibe interés “serio” de postores

María Ariza, directora general de la segunda bolsa de valores más grande del país, señaló que llevan "tres meses y hemos obtenido respuestas interesantes”.

La segunda bolsa de valores más grande de México, Biva, ha recibido un interés “serio” de posibles postores en un proceso de venta que comenzó a fines del año pasado, dijo la directora general, María Ariza.

La bolsa, que representa cerca del 20% de la negociación de acciones en México, pertenece actualmente a la empresa de servicios financieros Cencor. La venta de Biva es una de varias opciones que debate LIV Capital, que tiene una participación mayoritaria en Cencor.

“Llevamos tres meses y hemos obtenido respuestas interesantes”, dijo Ariza en una entrevista en las oficinas de Biva en Ciudad de México. Los posibles postores son “serios y sólidos”, añadió, sin revelar los nombres de las empresas involucradas.

LIV había buscado vender su participación del 58% en Cencor para diciembre del año pasado, pero el plazo de salida se ha extendido hasta finales de 2026. Las firmas también podrían estar interesadas en ofertar solo por Biva o por otras compañías de servicios financieros de Cencor, o alguna combinación distinta.

Un portavoz de Biva remitió las preguntas sobre el calendario del proceso de venta a Cencor, que declinó hacer comentarios al respecto a través de un representante.

“Ha habido un claro interés de participantes nacionales y extranjeros,” dijo Santiago Urquiza, presidente de Cencor.

En los últimos años, el mercado bursátil de México -dominado por Bolsa Mexicana de Valores- ha enfrentado una escasez de ofertas públicas iniciales. La última empresa en salir a bolsa en Biva fue Cox Energy en 2020.

Biva, que registró un aumento del 47% en la colocación de instrumentos de deuda en el primer trimestre frente al año anterior, prevé un mayor crecimiento en esa área, con espacio para que nuevos emisores más pequeños accedan al mercado.

“Hay apetito por emisores más regulados, sofisticados y maduros, pero estamos encontrando una forma, con vehículos innovadores, de agrupar emisores y entrar al mercado, por ejemplo con garantía de un banco de desarrollo, lo que también impulsa el interés de los inversionistas”, dijo Ariza.

Para crear un mercado más dinámico y líquido, Ariza señala que le gustaría ver mayor flexibilidad de los fondos de pensiones de rápido crecimiento en México, conocidos como Afores, que actualmente administran cerca de US$ 500.000 millones.

“Alentaría a las Afores a distribuir su capital entre gestores locales, no solo en capital de riesgo y capital privado, sino también en mercados públicos”, dijo Ariza.