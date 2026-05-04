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Bolsa mexicana Biva recibe interés “serio” de postores

María Ariza, directora general de la segunda bolsa de valores más grande del país, señaló que llevan "tres meses y hemos obtenido respuestas interesantes”.

Por: Bloomberg

Publicado: Lunes 4 de mayo de 2026 a las 18:00 hrs.

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<p>Bolsa mexicana Biva recibe interés “serio” de postores</p>

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