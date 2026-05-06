Brasileña GPA llega a acuerdo de reestructuración de deuda con acreedores
La resolución es con aquellos acreedores que poseen el 57,49% de los créditos en cuestión, cuyo valor total asciende a 4.568 millones de reales brasileños (US$ 913 millones).
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La brasileña Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), anteriormente conocida como Grupo Pão de Açúcar, anunció que alcanzó un acuerdo sobre un nuevo plan de reestructura de deuda extrajudicial con acreedores.
De acuerdo con lo informado por la compañía en un comunicado, dicha resolución es con aquellos acreedores que poseen el 57,49% de los créditos en cuestión, cuyo valor total asciende a 4.568 millones de reales brasileños (US$ 913 millones).
El plan tiene como objetivo reducir las obligaciones totales en más del 50% con el tiempo. Una vez confirmado, el vencimiento promedio se extenderá a 6,4 años, mientras que el costo promedio se reducirá a CDI más 0,5% anual.
El plan también incluye hasta 1.100 millones de reales brasileños en debentures convertibles, con cuatro ventanas de conversión programadas para el primer semestre de 2027, 2029, 2030 y 2031.
Con todo, GPA espera que el plan reduzca sus desembolsos en más de 4.000 millones de reales brasileños durante los próximos dos años.
"Este es un paso esencial para mejorar el perfil de deuda y posicionar a la compañía para el futuro, preservando al mismo tiempo las relaciones con los proveedores y protegiendo las operaciones de sus tiendas, las cuales continuarán operando con normalidad", señaló la firma en el escrito.
Agregaron que la empresa "reitera que sus operaciones son sólidas y que está al día con sus obligaciones con proveedores, clientes y socios, quienes no forman parte de la reestructuración extrajudicial y no estarán sujetos al plan".
La operadora de la cadena de supermercados Pão de Açúcar, solicitó la reestructura extrajudicial en marzo tras enfrentar dificultades por sus elevados niveles de deuda.
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