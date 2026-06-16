Pemex y Petrobras avanzan en la negociación de una alianza de exploración en el Golfo de México

Según Bloomberg, el nuevo director general de la petrolera mexicana visitará Brasil este mes, mientras ambas estatales buscan firmar documentos iniciales para estudiar oportunidades en exploración, producción y refinación de petróleo.

México y Brasil avanzan en una nueva agenda energética entre sus petroleras estatales. Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) preparan la firma de documentos iniciales para estudiar oportunidades de negocio, con foco en exploración, producción de petróleo y refinación.

Según informó la presidenta de la estatal brasileña, Magda Chambriard, el nuevo director general de Pemex, Juan Carlos Carpio, visitará Brasil este mes para avanzar en las conversaciones con Petrobras.

De acuerdo con Bloomberg, ambas empresas buscan suscribir acuerdos de no divulgación y memorandos de entendimiento que permitan iniciar estudios conjuntos, entre ellos sobre oportunidades de exploración en el Golfo de México.

Los hechos se produjeron tras una videoconferencia realizada entre el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, quienes abordaron temas de cooperación energética, incluida una eventual colaboración entre ambas petroleras estatales.

El próximo hito será la visita de Carpio a Brasil y la eventual firma de estos documentos preliminares, paso que permitirá definir si las conversaciones entre Pemex y Petrobras avanzan.