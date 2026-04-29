Presidente de Brasil presentaría plan de alivio de deuda a hogares por US$ 20.000 millones antes de elecciones de octubre

El plan se anunciaría esta semana, antes del Día del Trabajo en Brasil, y permitirá a los bancos renegociar deudas con descuentos de hasta el 90%.

El Presidente Luiz Inácio Lula da Silva estaría planeando implementar un programa para renegociar más de 100.000 millones de reales brasileños (US$ 20.000 millones) en deuda de los hogares, con el objetivo de que se sume a una serie de medidas destinadas a apoyar el consumo mientras busca reforzar su popularidad antes de las elecciones brasileñas que se celebrarán octubre.

El plan se anunciaría esta semana, antes del Día del Trabajo en Brasil, y permitirá a los bancos renegociar deudas con descuentos de hasta el 90%.

Según fuentes familiarizadas en el asunto citadas por Bloomberg, el saldo restante se refinanciaría a tasas de interés más bajas y con el respaldo del FGO, un fondo privado que absorbe parte del riesgo crediticio de los préstamos a pequeñas empresas.

Los funcionarios también estarían evaluando el uso de recursos del fondo de indemnización de los trabajadores, conocido como el FGTS, para apoyar la refinanciación de ciertas deudas.

Según las fuentes, se espera que el programa se dirija a un amplio grupo de votantes como trabajadores que ganan hasta cinco salarios mínimos con deudas vencidas de entre 90 días y dos años.

Y es que la deuda de los hogares, que se situó en febrero en la cifra récord del 49,9% de los ingresos anuales de los brasileños, se ha convertido en un tema clave de campaña para Lula, que ha luchado por contrarrestar los avances del senador Flavio Bolsonaro en las encuestas de opinión.

Según una encuesta de AtlasIntel, el hijo mayor del exPresidente Jair Bolsonaro obtendría el 47,8% de los votos en una segunda vuelta electoral, frente al 47,5% de Lula.

“La economía va bien, pero la sociedad brasileña está algo endeudada”, dijo Lula en un acto público el mes pasado, advirtiendo de que la excesiva carga de la deuda está dejando a los hogares en apuros financieros.

Esta medida reaviva una estrategia utilizada a principios del mandato de Lula. El llamado programa Desenrola, lanzado en 2023, llegó a más de 15 millones de brasileños y reestructuró 53.000 millones de reales brasileños en deuda, según cifras del Ministerio de Hacienda.