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Presidente de Brasil presentaría plan de alivio de deuda a hogares por US$ 20.000 millones antes de elecciones de octubre

El plan se anunciaría esta semana, antes del Día del Trabajo en Brasil, y permitirá a los bancos renegociar deudas con descuentos de hasta el 90%.

Por: Karen Flores

Publicado: Miércoles 29 de abril de 2026 a las 09:40 hrs.

Brasil Presidente gobierno deuda economía internacional Economía latinoamericana América Latina internacional Karen Flores
<p>Presidente de Brasil presentaría plan de alivio de deuda a hogares por US$ 20.000 millones antes de elecciones de octubre</p>

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