Lo que debes saber a esta hora de la tarde
El IPC de junio sin variación mensual + Inmobiliaria va a la justicia por permisología + Fuerte alza del dólar
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El IPC de junio sorprende y no registra variación mensual, mientras que la inflación en 12 meses se acelera. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) no tuvo variación en junio, informó el miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en un registro que sorprendió al mercado que esperaba un descenso del indicador y que llevó a la inflación en 12 meses a acelerarse a 4,3% en 12 meses. "Destacaron las disminuciones en las divisiones de transporte, así como la de vestuario y calzado, y el aumento de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas", dijo el INE en su comunicado.
Inmobiliaria acusa ser “víctima de la llamada permisología” tras rechazo de anteproyecto en Reñaca. “Nuestro proyecto Edificio Las Perlas ha sido víctima de la llamada permisología”. La Inmobiliaria Borde Cochoa presentó una reclamación judicial contra una resolución de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, que confirmó el rechazo a un anteproyecto de US$ 40 millones en la zona de Reñaca, Viña del Mar, en las cercanías de los socavones ocurridos entre 2023 y 2024. La empresa, ligada al grupo inmobiliario Miramar de la familia Vishindas, busca levantar un edificio habitacional de 26 pisos en el Lote 1-A, de calle Las Perlas 415 de Reñaca.
Qué está pasando con el dólar. En medio de un aumento en los precios del petróleo por las renovadas hostilidades en Medio Oriente, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 934,67 lo que implica un alza de $ 4,93 respecto al cierre del martes. Mientras, el cobre Comex bajaba 1,88%, a US$ 6,1 por libra.
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