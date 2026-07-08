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Hacienda ingresa nuevas indicaciones a la ley miscelánea: ajusta sanciones por fraude en licencias médicas y reformula la franquicia tributaria del Sence

Las propuestas fueron ingresadas a la comisión de Trabajo del Senado, que analizará el texto entre este miércoles y el jueves.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Miércoles 8 de julio de 2026 a las 12:25 hrs.

Hacienda Senado reforma tributaria Sence capacitación trabajadores Jorge Quiroz Sebastian Valdenegro
<p>Crédito: Ministerio de Hacienda.</p>

Crédito: Ministerio de Hacienda.

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