Industria de fondos mutuos cierra 2025 con alza en el patrimonio. La industria local de fondos mutuos cerró 2025 en expansión. De acuerdo con el balance anual de la Asociación de Fondos Mutuos (AFM), los vehículos terminaron el año con un aumento de 15% en su patrimonio administrado, hasta los $ 90,39 billones -millones de millones-, equivalentes a US$ 98.665 millones.

Paulina Yazigi deja presidencia de Asociación de AFP. La presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, comunicó al directorio su decisión de poner fin a su etapa a la cabeza de la entidad. El proceso, señaló la AAFP en un comunicado de prensa, se desarrollará de manera ordenada y planificada durante el segundo trimestre de 2026.

Sorpresiva jornada del dólar. La investigación penal que la Casa Blanca está impulsando contra el presidente de la Reserva Federal contribuyó a que el dólar se cotice a esta hora en los $ 886,41 lo que implica una caída de $ 7,61 respecto al cierre del viernes. Mientras que el cobre transado en Londres subía 2,3% a US$ 6,03 por libra.