El bono híbrido, verde y social de CMPC. Inversiones CMPC levantó más de $ 390 mil millones este viernes con un bono a más de 30 años que marca un hito en la historia del país, ya que nunca se había transado un título de carácter híbrido. El bono BCMPC-R por UF 10 millones y vencimiento en 2057 se colocó esta mañana a una tasa de interés promedio de 4,19%, por debajo de la tasa de inscripción de 4,5%. La operación de este bono híbrido, el primero en Chile y el tercero en Latinoamérica, se realizó bajo la modalidad de remate holandés, con la participación de Banchile, Bci y Link Capital.

Desocupación nacional sorprende en mayo-julio. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desocupación se ubicó en 8,7% en el trimestre mayo-julio. Un dato que si bien no mostró variación alguna en doce meses, es más baja que la registrada en abril-junio, cuando el dato llegó a 8,9%.

El dólar cierra una difícil semana. Frente a datos que confirmaron una cierta reaceleración de los precios en Estados Unidos durante julio, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 966,31 lo que implica una caída de $ 1,54 respecto al cierre del jueves. Por su parte, el futuro de cobre en la Bolsa de Metales de Londres subía 0,9% para alcanzar la marca de US$ 9.900 por tonelada (US$ 4,49 la libra) por primera vez en cinco semanas.