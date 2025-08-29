Lo que debes saber a esta hora de la tarde
El histórico bono de CMPC + Sorprende desocupación + Dólar a la baja
Noticias destacadas
El bono híbrido, verde y social de CMPC. Inversiones CMPC levantó más de $ 390 mil millones este viernes con un bono a más de 30 años que marca un hito en la historia del país, ya que nunca se había transado un título de carácter híbrido. El bono BCMPC-R por UF 10 millones y vencimiento en 2057 se colocó esta mañana a una tasa de interés promedio de 4,19%, por debajo de la tasa de inscripción de 4,5%. La operación de este bono híbrido, el primero en Chile y el tercero en Latinoamérica, se realizó bajo la modalidad de remate holandés, con la participación de Banchile, Bci y Link Capital.
Desocupación nacional sorprende en mayo-julio. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desocupación se ubicó en 8,7% en el trimestre mayo-julio. Un dato que si bien no mostró variación alguna en doce meses, es más baja que la registrada en abril-junio, cuando el dato llegó a 8,9%.
El dólar cierra una difícil semana. Frente a datos que confirmaron una cierta reaceleración de los precios en Estados Unidos durante julio, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 966,31 lo que implica una caída de $ 1,54 respecto al cierre del jueves. Por su parte, el futuro de cobre en la Bolsa de Metales de Londres subía 0,9% para alcanzar la marca de US$ 9.900 por tonelada (US$ 4,49 la libra) por primera vez en cinco semanas.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
