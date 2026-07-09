Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Revelan deterioro en la inversión pública + Caso Sartor: ¿Más formalizaciones? + Dólar retrocede
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Informe del CPI revela fuerte deterioro en la ejecución de la inversión pública desde 2020. Aunque los recursos destinados a inversión pública han aumentado sostenidamente durante las últimas dos décadas, el Estado cada vez ejecuta una menor proporción de los presupuestos que aprueba al inicio de cada año. Esa es una de las principales conclusiones del nuevo Informe de Ejecución Presupuestaria de Inversiones 2006-2025, elaborado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
Caso Sartor: Fiscalía ingresa solicitud para formalizar a 11 imputados por trama al interior de AGF. La causa desatada por el Caso Sartor se prepara para su primer gran hito procesal. Este martes, la Fiscalía ingresó un escrito ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en el que solicitó fijar una audiencia para la formalización de más de una decena de imputados en la arista penal del escándalo financiero. En detalle, la lista la comprenden 11 nombres de los involucrados en la causa: los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín Mery, Alfredo Harz, Óscar Ebel, Mauro Valdés, Miguel León, Rodrigo Bustamante, Hugo Baranda, Sergio Yáñez, Michael Clark y Juan Carlos Jorquera.
Con qué nos sorprende el dólar. En línea con una mayor calma externa frente a la tensión en Medio Oriente, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 926,79 lo que implica una caída de $ 5,92 respecto al cierre del miércoles. Por su parte, el precio futuro del cobre referencial Comex subía 2,11%, a US$ 6,23 por libra.
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