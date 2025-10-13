Principales bancos privados del país anotan aumento de hasta dos dígitos en sus utilidades. Banco de Chile encabezó el listado en cuanto a las ganancias del sector, con $ 926.725 millones al noveno mes de este año. En tanto, el banco que anotó el mayor incremento en sus utilidades fue Santander Chile. La entidad publicó que, a septiembre de este año, recaudó $ 809.420 millones, alistándose como el segundo banco con mayores ganancias, luego de Banco de Chile.

Pensionados y mujeres: el foco de los créditos que evalúa Caja Los Andes. La Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes está considerando expandir su participación en créditos a pensionados y mujeres -con foco en las emprendedoras- para hacerse cargo de segmentos en los que tiene una menor presencia, mientras afina la actualización de su marco de financiamiento social.

Cómo inicia el dólar la semana. Mientras la postura algo más conciliadora de Donald Trump está contribuyendo a distender las tensiones entre Estados Unidos y China, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 957,53 lo que implica una caída de $ 2,44 respecto al cierre del viernes. Por su parte, el cobre repuntaba 2,7% a US$ 4,9 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.