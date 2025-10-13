Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Crece utilidad de bancos locales + Créditos de Caja Los Andes para pensionados y mujeres + El dólar cae
Principales bancos privados del país anotan aumento de hasta dos dígitos en sus utilidades. Banco de Chile encabezó el listado en cuanto a las ganancias del sector, con $ 926.725 millones al noveno mes de este año. En tanto, el banco que anotó el mayor incremento en sus utilidades fue Santander Chile. La entidad publicó que, a septiembre de este año, recaudó $ 809.420 millones, alistándose como el segundo banco con mayores ganancias, luego de Banco de Chile.
Pensionados y mujeres: el foco de los créditos que evalúa Caja Los Andes. La Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes está considerando expandir su participación en créditos a pensionados y mujeres -con foco en las emprendedoras- para hacerse cargo de segmentos en los que tiene una menor presencia, mientras afina la actualización de su marco de financiamiento social.
Cómo inicia el dólar la semana. Mientras la postura algo más conciliadora de Donald Trump está contribuyendo a distender las tensiones entre Estados Unidos y China, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 957,53 lo que implica una caída de $ 2,44 respecto al cierre del viernes. Por su parte, el cobre repuntaba 2,7% a US$ 4,9 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.
- Congelar valor de subsidios estatales y limitar alzas discrecionales de gasto: las recomendaciones de la comisión asesora que acogió Hacienda para el Presupuesto 2026
- Principales bancos privados del país anotan aumento de hasta dos dígitos en sus utilidades a septiembre
- Librería Catalonia y otros pierden en primera instancia millonaria disputa tras desborde del río Mapocho en 2016
- Claves del Congreso: avanzaría al Senado proyecto de incentivos tributarios a la producción de hidrógeno verde
- Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt ganan el Premio Nobel de Economía 2025
- Presidente Boric invita a Papa León XIV a visitar Chile tras reunión en el Vaticano
¿Cómo es litigar para el Estado? Cuatro abogados analizan las limitaciones y desafíos que enfrentan
Profesionales enfatizan que la coordinación institucional que requiere la defensa en estos casos es fundamental. En tanto, también acusan ciertas barreras que les impide ejercer su rol de mejor manera.
Librería Catalonia y otros pierden en primera instancia millonaria disputa tras desborde del río Mapocho en 2016
“Solo queda aceptar que estos (daños) ocurrieron por la magnitud inesperada e imprevisible de la crecida del río en esa época del año, lo que constituye caso fortuito”, dijo el tribunal. Los privados apelaron.
Más de US$ 75 mil millones vale en Chile el trabajo en la casa y de cuidados, y las mujeres aportan sobre el 65%
Según una investigación realizada por ComunidadMujer y el Ministerio de Hacienda, las dimensiones con más peso son la preparación y servicio de comida, así como estar a cargo de los niños.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
