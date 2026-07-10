Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Impuesto corporativo bajaría a 22% + Caso Factop: CMF sanciona a gestoras + Dólar retrocede
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Hacienda formaliza baja del impuesto corporativo a 22% en ley miscelánea. El Ministerio de Hacienda ingresó al Senado el último set de indicaciones al proyecto misceláneo, para comenzar la recta final de su tramitación ante la comisión del ramo de la Cámara Alta este viernes. Se trata de un set de enmiendas importante, que hace referencia al corazón del proyecto: los cambios en materia tributaria. Entre las enmiendas, se modifica el guarismo de recorte de la tasa de Primera Categoría: ya no será una desde 27% a 23%, sino que a 22%.
CMF sanciona con multas a gestoras de BTG y Zurich por infringir deberes de cuidado y diligencia. El caso Factop continúa pegando coletazos en el mercado a tres años de estallar. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) volvió a la carga contra las gestoras que invirtieron a través de sus fondos en el factoring de los hermanos Ariel y Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg. El regulador anunció sanciones económicas contra las gestoras Zurich Asset Management y BTG Pactual, acusando infringir deberes de cuidado y diligencia al momento de invertir en facturas intermediadas por la firma.
Cómo cierra el dólar la semana. Mientras los precios del crudo bajaban en medio de una mayor calma frente a la tensión entre Estados Unidos e Irán, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 924,48 lo que implica una caída de $ 3,42 respecto al cierre del jueves. Por su parte, el futuro del cobre referencial Comex, subía 0,1% a US$ 6,27 por libra.
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