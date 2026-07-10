Corona rematará ocho contenedores de ropa en subasta online

Todo lo que queda de la multitienda Corona cabe hoy en una sola bodega de Huechuraba y está próximo a ser rematado. En medio de su liquidación, la compañía realizará una nueva subasta para pagar a sus acreedores.

En detalle, serán 178.066 prendas de vestir, repartidas en 41 lotes. La mercadería —poleras, jeans, pijamas y ropa infantil de ocho contenedores— llegó al país en junio a través del puerto de San Antonio y se trasladó a la bodega del martillero en Huechuraba.

La subasta se realizará en el sitio web rematesdelrio.cl el próximo 23 de julio a las 11:00. El piso de adjudicación es de $650 más IVA por prenda, el mismo umbral con que se han liquidado las existencias de la cadena desde el año pasado.

Del acuerdo fallido a la liquidación

Cabe recordar que Corona pidió reorganizarse en octubre de 2024 con pasivos por $66.951 millones. El acuerdo con los acreedores se firmó el 5 de junio de 2025, pero la compañía no consiguió la línea de crédito por $22.000 millones que debían aportar sus accionistas. El 22 de julio de 2025 se declaró el incumplimiento y el 12 de agosto el Primer Juzgado Civil de Santiago decretó la liquidación, con la abogada Alejandra Massis Valencia como liquidadora.

Desde entonces, sus 51 tiendas, desde Arica a Punta Arenas, ya cerraron, y unos 1.800 trabajadores quedaron sin empleo.

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En cuanto al avance del proceso, la liquidación reconoce un pasivo con derecho a voto de $40.980 millones, repartido entre 142 acreedores. El remate del próximo 23 de julio no moverá la aguja para ellos, ya que la caja gruesa ya se hizo. Al cierre de mayo, la liquidación había reunido $19.490 millones: $14.644 millones de fondos incautados en cuentas corrientes y $4.001 millones de la venta de bienes muebles. Con eso ya se pagaron $13.013 millones a los créditos de primera clase, es decir, a trabajadores y al Fisco.

El remate de ropa de las próximas semanas no sería el último. Falta lo más simbólico: Corona encargó a Tribeca Advisors la venta de su marca, pero no tuvo éxito, por lo que ahora también irá al martillero.