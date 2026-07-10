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Corona rematará ocho contenedores de ropa en subasta online

La liquidadora de la multitienda quebrada, Alejandra Massis, sacará a subasta 178 mil prendas con un piso de $650 cada una.

Por: Francisco Noguera

Publicado: Viernes 10 de julio de 2026 a las 12:31 hrs.

Multitiendas Corona remate ropa deportiva Francisco Noguera
<p>Corona rematará ocho contenedores de ropa en subasta online</p>

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