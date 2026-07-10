El mercado anticipa que la economía habría registrado en junio su primer crecimiento tras cinco meses consecutivos de caídas
Encuesta EEE del Banco Central a analistas reveló que los analistas esperan que la Tasa de Política Monetaria (TPM) se mantenga en su reunión de julio y que se prolongue esta continuidad en su nivel de 4,5% hasta fin de año.
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El mercado anticipa que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tendría un avance de 0,2% en julio, de acuerdo a la última Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) que publicó esta mañana el Banco Central.
No obstante, esperan que en agosto la variación sea de un 0,1% y a diciembre la inflación alcance el 4%, lo que es una moderación desde el 4,1% proyectado en el mismo sondeo de junio.
Con todo, se sigue esperando que los precios internos vuelvan a la meta del Banco Central y se moderen a 3% en diciembre 2027.
De esta manera, el mercado espera que la próxima decisión del ente rector sobre la Tasa de Política Monetaria (TPM) en su reunión de julio sea mantenerla y que se prolongue esta continuidad en su nivel de 4,5% hasta fin de año.
No obstante, en 11 meses ven una rebaja a 4,25%, mismo nivel en el que se mantendrá hasta 35 meses más.
En cuanto al Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de junio, los analistas estiman que se expandirá 1,2%, dejando atrás cinco meses consecutivos de caídas. Así el Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre tendrá un incremento de 1,7% y finalizará a diciembre con 1,3%.
Sin embargo, se espera una aceleración para 2027, con un alza en el PIB una décima a 2,7% respecto a la encuesta previa.
Finalmente, para el tipo de cambio se espera que en dos meses esté en $ 900 y en 11 meses en $ 880, mostrando una moderación a $ 867,5 en 23 meses.
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