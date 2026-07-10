Nicolás Rostagno, gerente de retail: “Hoy Copec va mucho más allá del combustible”

La firma pisa el acelerador en alimentación al paso con el despliegue masivo de Juan Valdez. Durante los últimos meses completó su presencia en todas las Pronto Copec de carretera, y proyecta cerrar agosto con más de 500 tiendas. En paralelo, escala Streat Burger con nuevas aperturas en regiones, mientras Sbarro abrirá seis nuevos locales en los próximos meses.

Cada día más de un millón de personas visitan las estaciones de servicio y tiendas Pronto Copec. Este número no se sustenta únicamente en los clientes que buscan llenar su estanque, sino también en quienes pasan a tomar un café, despachar o recibir un paquete, almorzar o comprar algo para el viaje. Ahí está el cambio estructural que hoy redefine el negocio de Copec.

En respuesta a esa transformación, la compañía ha fortalecido su propuesta de alimentación al paso mediante la incorporación de nuevas marcas. En 2024 sumó Streat Burger y Sbarro, y en marzo de 2026 integró Juan Valdez. Hoy, las tres están en pleno despliegue dentro de su red.

“Estamos reimaginando la estación de servicio como un espacio capaz de responder a múltiples necesidades en un mismo lugar”, contó el gerente de retail de Copec, Nicolás Rostagno. “En esa línea, la alimentación forma parte de la evolución natural de nuestra oferta”, agregó.

Pensando en la estación de servicio del futuro, el avance de la electromovilidad refuerza esta apuesta. El ejecutivo sostiene que, a diferencia de la carga tradicional, la carga eléctrica implica mayores tiempos de permanencia, lo que abre espacio para integrar conveniencia, gastronomía y servicios en un mismo punto.

22 millones de tazas al año

En el caso de Juan Valdez, la marca ya contaba con 28 tiendas en Chile, pero hoy da un salto decisivo al culminar la incorporación de su café en todas las tiendas de carretera de Pronto Copec. El despliegue seguirá avanzando de forma progresiva en el resto de la red, con una meta ambiciosa que apunta a superar las 500 tiendas a nivel nacional durante agosto.

El impulso no se detiene ahí. En el mediano plazo, la compañía proyecta duplicar la cantidad de locales de Juan Valdez fuera de su red, ampliando su presencia más allá de las estaciones de servicio.

La escala de esta apuesta se entiende mejor con una cifra. El 95% de los chilenos tiene una estación de servicio Copec a menos de cinco kilómetros de distancia. “Esa cobertura nos ha permitido consolidarnos como una de las mayores redes de café del país, sirviendo más de 22 millones de tazas al año”, reveló Rostagno.

Este volumen refleja un cambio en el comportamiento de los clientes y abre espacio para fortalecer la oferta de foodservice. En ese contexto, la incorporación de Juan Valdez apunta a elevar el estándar de la categoría y capturar una demanda creciente por café de mayor calidad.

Ante la pregunta sobre qué es más rentable hoy para la compañía, si el litro de combustible o una taza de café, el ejecutivo reconoció que “hoy Copec va mucho más allá del combustible”.

Así, la lógica de negocio se desplaza hacia la preferencia del cliente. La capacidad de atraer visitas, aumentar el ticket y diversificar ingresos se vuelve más relevante que la venta individual de combustible.

“Nuestro valor como compañía, y lo que asegura nuestra sostenibilidad a largo plazo, es la capacidad de adaptarnos a esos cambios, manteniendo siempre el compromiso de estar presentes a lo largo de todo el territorio y entregar un servicio de calidad”, concluyó.

Expansión acelerada

Por otra parte, Streat Burger –la cadena de hamburguesas fundada por Diego Desmadryl y Nicolás Lipthay que compraron en 2024–, ya suma 25 locales y este año proyecta abrir otras ocho tiendas, consolidando su expansión hacia regiones.

Las recientes inauguraciones en Viña del Mar y Chillán marcan un nuevo paso en ese crecimiento y en el objetivo de acercar la marca a más personas. La compañía prepara además su llegada al Biobío con una próxima apertura en Concepción.

En tanto, la pizzería Sbarro cuenta actualmente con 11 locales operativos y esperan sumar seis nuevas ubicaciones durante los próximos meses.

Ante la pregunta de si tienen planificadas nuevas adquisiciones, el ejecutivo respondió que están constantemente evaluando nuevas marcas y alternativas de servicio, como parte de su estrategia para seguir amplificando su negocio de alimentación al paso.

Por otra parte, están constantemente examinando tendencias tanto nacionales como internacionales para encontrar oportunidades de innovar y continuar mejorando la experiencia de quienes los visitan, analizando distintas marcas y sus principales características.

Ticket en alza

El consumo de alimentos está ganando peso dentro de la red de Pronto Copec y comienza a reflejarse en el ticket promedio. La compañía observa una evolución positiva en esta categoría, impulsada por un cambio en el uso de sus estaciones de servicio, donde la conveniencia ya no se limita al combustible.

Hoy, un porcentaje relevante de las transacciones incluye al menos un producto de foodservice, señal de que los clientes están incorporando el consumo de alimentos como parte habitual de su visita. La tendencia apunta a una mayor demanda por alternativas de mejor calidad, lo que refuerza la estrategia de Copec de fortalecer su oferta gastronómica dentro de la red.