Crece cifra por mal uso de licencias médicas + Marta Larraechea, estable dentro de gravedad + Dólar al alza
Nuevo balance de Dipres amplía cifra de funcionarios que hicieron mal uso de licencias médicas. De acuerdo con lo reportado por las instituciones del Gobierno Central, un total de 40.629 licencias médicas habrían sido incumplidas durante el período, de acuerdo con la información remitida a cada institución por la Contraloría. Dicho universo de licencias involucra a 29.270 funcionarios. Una cifra que supera con creces los 25.078 casos detectados por Contraloría en mayo pasado.
Exprimera dama, estable dentro de gravedad. La exprimera dama Marta Larraechea se encuentra "estable dentro de su gravedad", confirmó el jueves su familia, luego que la esposa del expresidente Eduardo Frei sufriera un shock anafiláctico severo por una picadura de abeja en la tarde del miércoles en Santo Domingo, que la mantiene en la UCI de la Clínica Alemana de Santiago.
Incertidumbre del dólar. Aun cuando negativas cifras de empleo estadounidense arrastraron a las tasas de interés en dólares, la moneda estadounidense se cotiza a esta hora en los $ 866,67 lo que implica un alza de $ 4,36 respecto al cierre del miércoles. Mientras que los precios del cobre retrocedían 1% a niveles de US$ 5,8 la libra.
- Millicom: la luxemburguesa que va por Telefónica Chile e irrumpe como la gran competidora de América Móvil en la región
- Defensa de Jack Mosa celebra las sentencias en disputa contra Grupo Jano y da por cerrado el caso: "El negocio de Pasmar no es demandar a la competencia"
- Tradicional avícola del Biobío anuncia cierre de operaciones: brote de gripe aviar y crisis financiera precipitaron la quiebra
- Turismo Esquerré, la agencia de viajes más antigua de Chile, apuesta por el futuro con nueva línea premium Signature
- Subsecretarios del Gobierno de Kast serán presentados este sábado al mediodía
- Propuesta de retiros de las AFP ante emergencia de incendios: Pamela Jiles endurece el tono a la primera polémica entre PDG y el futuro gobierno
Constructora de Temuco activa inversiones por US$ 150 millones y alista ingreso a la RM con dos proyectos en Lo Barnechea
La firma está ejecutando actualmente una cartera de US$ 84 millones en La Araucanía que incluye un edificio de oficinas, dos desarrollos habitacionales, un centro comercial y el que asegura es el strip center “más grande del sur de Chile”, con 10 mil m2.
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
