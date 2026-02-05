Nuevo balance de Dipres amplía cifra de funcionarios que hicieron mal uso de licencias médicas. De acuerdo con lo reportado por las instituciones del Gobierno Central, un total de 40.629 licencias médicas habrían sido incumplidas durante el período, de acuerdo con la información remitida a cada institución por la Contraloría. Dicho universo de licencias involucra a 29.270 funcionarios. Una cifra que supera con creces los 25.078 casos detectados por Contraloría en mayo pasado.

Exprimera dama, estable dentro de gravedad. La exprimera dama Marta Larraechea se encuentra "estable dentro de su gravedad", confirmó el jueves su familia, luego que la esposa del expresidente Eduardo Frei sufriera un shock anafiláctico severo por una picadura de abeja en la tarde del miércoles en Santo Domingo, que la mantiene en la UCI de la Clínica Alemana de Santiago.

Incertidumbre del dólar. Aun cuando negativas cifras de empleo estadounidense arrastraron a las tasas de interés en dólares, la moneda estadounidense se cotiza a esta hora en los $ 866,67 lo que implica un alza de $ 4,36 respecto al cierre del miércoles. Mientras que los precios del cobre retrocedían 1% a niveles de US$ 5,8 la libra.