Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Regulador investiga a ENAP + Sigue cayendo producción industrial + El dólar baja
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SMA inicia investigación contra ENAP Refinerías Aconcagua. La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) confirmó su intervención en el conflicto que destapó este miércoles la ministra de Energía, Ximena Rincón, tras participar en la junta de accionistas de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) que se realiza de forma cerrada. Esto, respecto a la decisión del directorio de la estatal de ejercer acciones legales por -según dijo- contingencias legales ambientales que considera "graves".
Producción industrial cae por sexto mes consecutivo. El Índice de Producción Industrial (IPI) marcó un retroceso anual de 3,4% en el tercer mes del año, debido a la incidencia negativa de dos de los tres sectores que lo componen, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Este es el sexto mes consecutivo a la baja que tiene el indicador. El mayor descenso se produjo en el Índice de Producción Manufacturera (IPMan), con 4,5% en doce meses, explicado en gran medida, por la baja de 11,9% en elaboración de productos alimenticios.
Cómo cierra el dólar esta incierta semana. Dado que los ánimos se están calmando un poco en relación con la crisis del Golfo Pérsico, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 901,82 lo que implica un retroceso de $ 6,33 respecto al cierre del miércoles. Mientras que el petróleo Brent retrocedía 3,4% a US$ 114 el barril y el cobre Comex subía 0,9% para bordear los US$ 6 por libra.
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