Nueva Curauma pide su quiebra + Triunfo de Milei empuja acciones de Cencosud + Dólar a la baja
Exrepresentante en Chile de una de las mayores corredoras inmobiliarias pide su quiebra. La sociedad Inversiones Nueva Curauma -que desde fines de 2017 hasta marzo de este año fue master franquiciador para Chile de una de las mayores corredoras de bienes raíces residenciales del mundo, la estadounidense Century 21- inició un proceso de liquidación voluntaria. La firma, representada por Marcos Contreras, apuntó a varios factores, como la baja de la demanda en el rubro.
Bolsa chilena busca nuevo récord con impulso de Cencosud tras victoria de Milei. La Bolsa de Santiago empezó la última semana de octubre en niveles récord, ya que el contundente triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas de Argentina dio impulso al apetito por la región y especialmente por acciones locales con exposición a ese país. Además, todo parece estar en orden para que China y Estados Unidos avancen en la distensión de sus relaciones comerciales.
El dólar inicia la semana. Después de que Estados Unidos y China llegaran a un acuerdo preliminar en materia comercial, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 939,67lo que implica una caída de $ 1,90 respecto al cierre del viernes. En la Bolsa de Metales de Londres, el cobre se estabilizaba en US$ 4,98 la libra.
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
Falabella en picada contra el Serviu: acusa el no pago de un terreno adquirido para un proyecto habitacional en San Joaquín
En diciembre del año pasado, la sociedad Rentas Dos (de Falabella) le vendió un inmueble al Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu). En febrero, se inscribió en el Conservador. El organismo tenía hasta el 14 de abril para pagar, pero, según el privado, éste se mantiene en mora.
Gestora de fondos Toesca crea un comité asesor para ejecutar el proceso de liquidación de los fondos de Sartor
La instancia estará integrada por los abogados Jaime de Larraechea y Juan León, junto a socios de la AGF y los asesores externos de crédito privado, Rodrigo Violic y Andrés Chechilnitzky,
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
