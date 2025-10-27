Exrepresentante en Chile de una de las mayores corredoras inmobiliarias pide su quiebra. La sociedad Inversiones Nueva Curauma -que desde fines de 2017 hasta marzo de este año fue master franquiciador para Chile de una de las mayores corredoras de bienes raíces residenciales del mundo, la estadounidense Century 21- inició un proceso de liquidación voluntaria. La firma, representada por Marcos Contreras, apuntó a varios factores, como la baja de la demanda en el rubro.

Bolsa chilena busca nuevo récord con impulso de Cencosud tras victoria de Milei. La Bolsa de Santiago empezó la última semana de octubre en niveles récord, ya que el contundente triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas de Argentina dio impulso al apetito por la región y especialmente por acciones locales con exposición a ese país. Además, todo parece estar en orden para que China y Estados Unidos avancen en la distensión de sus relaciones comerciales.

El dólar inicia la semana. Después de que Estados Unidos y China llegaran a un acuerdo preliminar en materia comercial, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 939,67lo que implica una caída de $ 1,90 respecto al cierre del viernes. En la Bolsa de Metales de Londres, el cobre se estabilizaba en US$ 4,98 la libra.