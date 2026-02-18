La expansón de la heladería Go Açaí. De cara a 2026, la heladería Go Açaí proyecta cerrar el año con 25 locales operativos en el país, duplicando su presencia actual. Para ello, la firma especializada en el fruto amazónico contempla una inversión similar a la del año pasado, cercana a $600 millones. La expansión incluirá regiones: en marzo abrirán una tienda en Concepción y ya tienen otras aperturas programadas en zonas donde no contaban con presencia anteriormente.

Primer condenado por contrabando de dinero en el aeropuerto de Santiago. Este martes, un hombre chileno de 27 años se convirtió en el primer condenado por el delito de contrabando de dinero. El fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, obtuvo una sentencia condenatoria en contra del hombre que ingresó al país en abril de 2024, ocultando entre su ropa y equipaje la suma de US$ 30.700.

Cómo sigue el dólar. Con China celebrando aún el año nuevo lunar, el dólar se cotiza en los $ 860,53 lo que implica una caída de $ 5,42 desde el cierre del martes. El cobre Comex subía 2,3% a US$ 5,83 por libra.