Codelco aumenta producción al tercer trimestre y suben aportes al Fisco. El Ebitda alcanzó US$ 4.159 millones, que se comparan con los US$ 4.022 del año pasado. Lo anterior, representa un margen del 31%: "evidentemente este aumento está favorecido por temas de precios tanto en cobre como molibdeno". Así, los aportes al Fisco aumentaron 15,5%, hasta los US$ 1.240 millones.

El mercado anticipa que en octubre la inflación bajó del 4% por primera vez en más de un año. Una importante baja en la inflación se habría materializado en octubre. En el décimo mes del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostraría una variación mensual entre un 0,2% y 0,4% respecto al período anterior, calculan analistas. Pero la buena noticia vendría en la medición en términos anuales.

¿Qué pasa con el dólar? Influido por un brote de nerviosismo generalizado en los mercados bursátiles, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 946,92 lo que implica un alza de $ 8,12 respecto al cierre del lunes. Mientras que el cobre retrocedía 1,8% a US$ 4,83 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.