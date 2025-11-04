Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Codelco aumenta producción y aportes al Fisco + En octubre inflación bajó del 4% + Fuerte alza del dólar
Noticias destacadas
Codelco aumenta producción al tercer trimestre y suben aportes al Fisco. El Ebitda alcanzó US$ 4.159 millones, que se comparan con los US$ 4.022 del año pasado. Lo anterior, representa un margen del 31%: "evidentemente este aumento está favorecido por temas de precios tanto en cobre como molibdeno". Así, los aportes al Fisco aumentaron 15,5%, hasta los US$ 1.240 millones.
El mercado anticipa que en octubre la inflación bajó del 4% por primera vez en más de un año. Una importante baja en la inflación se habría materializado en octubre. En el décimo mes del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostraría una variación mensual entre un 0,2% y 0,4% respecto al período anterior, calculan analistas. Pero la buena noticia vendría en la medición en términos anuales.
¿Qué pasa con el dólar? Influido por un brote de nerviosismo generalizado en los mercados bursátiles, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 946,92 lo que implica un alza de $ 8,12 respecto al cierre del lunes. Mientras que el cobre retrocedía 1,8% a US$ 4,83 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.
- Se complica la reforma tributaria del Gobierno: diputados piden postergar la votación ante críticas de los municipios
- La cuenta por pagar a Cardif por $ 6.900 millones que tiene la corredora de seguros de Scotiabank
- El mercado anticipa que en octubre la inflación bajó del 4% por primera vez en más de un año
- Los CEO de Goldman y Morgan Stanley advierten de una baja de la renta variable mundial y sacuden a los mercados
- De otra galaxia: George Lucas compra una mansión en Londres en una de las mayores transacciones inmobiliarias de Reino Unido
- Acuerdo Codelco-SQM, impuesto al patrimonio, Dominga y Brics: los temas económicos que marcaron el debate presidencial de la Archi
- Biministro Álvaro García por carta de Transelec a Pardow sobre cuentas de la luz: “No conozco esa situación”
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Valorización y relación con aportantes: las alertas de la inglesa InfraRed por la licitación del stock
El socio y líder del área de captación de capital para la región, Daniel Sausmikat, apuntó a desafíos operativos y de documentación en el traspaso de carteras “en los mercados privados, que son, por definición, ilíquidos”.
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
BRANDED CONTENT
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete