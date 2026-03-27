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Camioneros se reúnen el lunes: gremio que lidera Juan Araya lleva propuesta a La Moneda para ampliar ayudas tras alza del petróleo

En compañía del senador Diego Ibañez (FA), y un representante del sector de San Antonio, el dirigente propuso una medida que busca suavizar el impacto del alza del diésel en el rubro.

Por: José Vásquez

Publicado: Viernes 27 de marzo de 2026 a las 15:30 hrs.

Camioneros petróleo alza
<p>El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), Juan Araya, ofreció punto de prensa en La Moneda..</p>

El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), Juan Araya, ofreció punto de prensa en La Moneda..

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