Camioneros se reúnen el lunes: gremio que lidera Juan Araya lleva propuesta a La Moneda para ampliar ayudas tras alza del petróleo
En compañía del senador Diego Ibañez (FA), y un representante del sector de San Antonio, el dirigente propuso una medida que busca suavizar el impacto del alza del diésel en el rubro.
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Hasta la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), encabezada por José García Ruminot, llegó este viernes el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), Juan Araya. Esta fue la segunda reunión con el Gobierno, luego de una primera instancia en el Ministerio de Hacienda, donde fue recibido por Jorge Quiroz.
En aquel encuentro con el jefe de la billetera fiscal, Araya hizo ver la molestia del gremio, por las hasta ese entonces desconocidas medidas que buscaban disminuir el costo del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), en el contexto de un fuerte aumento del petróleo debido a la guerra de Medio Oriente, que ha significado un problema para el transporte del crudo por el estrecho de Ormuz, donde transita cerca del 20% del petróleo del mundo.
Posterior a aquella reunión, fue que Araya incluso afirmó que no descartaban movilizaciones desde el gremio, por la medida que afectaba sobre todo a los “pequeños camioneros”, los que facturan bajo el umbral de UF 2.400 anuales (poco más de $ 7 millones mensuales).
Acerca de la reunión de este viernes con García Ruminot, el jefe de la CNDC expresó que en esta nueva instancia propusieron “un subsidio pequeño para los camioneros que tengan renta presunta, que son los que facturan menos de UF 2.400 al año”.
Sobre la retroalimentación entregada por el ministro de la Segpres, el gremialista camionero señaló que García Ruminot dijo que iba a conversar con su par de Hacienda, sin dar mayores luces de avances en la materia.
Al ser consultado por el monto del mismo, dijo que este seguirá en conversación con el resto de los gremios del rubro, con los que participará en una asamblea el próximo lunes.
En dicho marco también definirá la posibilidad de movilizaciones en protesta por el alza del diesel, el que solo este jueves subió cerca de $ 580, lo que según Araya, “fue un golpe bajo”.
En esta nueva oportunidad, Araya llegó apoyado por el senador de la región de Valparaíso Diego Ibáñez (Frente Amplio), además del presidente de la Asociación Gremial de Porteadores de San Antonio (Agreport-Sai), Manuel Araya.
Ibáñez agradeció la voluntad de diálogo de García Ruminot, de “escuchar a estos sectores para que puedan ser integrados a una futura propuesta”.
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