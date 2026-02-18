Complejo Los Libertadores cerrará temporalmente por fumigación tras hallazgo de mosquito sospechoso de ser transmisor del dengue y fiebre amarilla

El tránsito se suspenderá desde las 10 horas de mañana jueves y el túnel cerrará a mediodía. Reabrirá a mediodía del viernes.

El Complejo Fronterizo Los Libertadores informó este miércoles el cierre temporal del paso entre Chile y Argentina, desde Guardia Vieja hasta Uspallata en Mendoza, debido al hallazgo de un ejemplar adulto altamente sospechoso del vector Aedes Aegyptis, masivamente conocido como mosquito del dengue.

El tránsito se suspenderá desde las 10 horas de mañana jueves y el túnel cerrará a mediodía. La apertura se realizará a mediodía del viernes, informó el equipo de coordinación del complejo en un comunicado.

El túnel que une el territorio nacional con Mendoza se cerrará con el fin de realizar una aplicación química con la que se busca erradicar rastros del vector.

Los protocolos de acción inmediata del Instituto de Salud Pública (ISP), luego de alguna localización del mosquito, constan de inspecciones en un radio de hasta 500 metros, búsqueda y eliminación de criaderos potenciales y reales, además de aplicación de control químico, misma que ya se realizó en enero de este año en el aeropuerto de Santiago, luego del descubrimiento de un insecto de la especie en las bodegas del terminal internacional.

El insecto transmisor de enfermedades, tiene presencia en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Valparaíso y Metropolitana. En base a ello, el Ministerio de Salud levantó en 2023 una alerta sanitaria vigente hasta hoy, para prevenir y dar tratamiento a nuevos descubrimientos.