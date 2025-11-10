Cumbre climática de Brasil comienza con un llamado a la colaboración de los países
La cumbre del clima COP30 se inauguró este lunes con un llamado del jefe de la ONU para el clima a los países para que cooperen entre sí en lugar de pelearse por las prioridades, informó Reuters.
El país anfitrión, Brasil, negoció un acuerdo sobre la agenda de la cumbre de dos semanas de duración en la ciudad amazónica de Belén, rechazando los intentos de los bloques negociadores de las naciones en desarrollo de meter con calzador en las conversaciones asuntos polémicos como el financiamiento climático y los impuestos sobre el carbono.
No estaba claro si los países tratarían de negociar un acuerdo final al término de la cumbre.
Algunos, entre ellos Brasil, han sugerido que las partes se centren en esfuerzos menores que no necesiten consenso, después de años en los que las cumbres de la COP han hecho grandes promesas que luego no se han cumplido.
“En este escenario de la COP30, su trabajo aquí no es luchar unos contra otros, su trabajo aquí es luchar contra esta crisis climática, juntos”, dijo el secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, a los delegados de las más de 190 naciones asistentes.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió contra los intereses que intentan ocultar los peligros del cambio climático. “Atacan a las instituciones, a la ciencia, a las universidades”, dijo. “Es hora de imponer otra derrota a los negacionistas”.
