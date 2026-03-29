Fallece Eduardo Cruz-Johnson, histórico conductor de noticias de TVN

Cruz-Johnson fue uno de los rostros más reconocidos en la televisión chilena. (Foto: Televisión Nacional de Chile)

Uno de los rostros emblemáticos de los noticiarios de la cadena de televisión durante casi dos décadas murió a los 68 años de edad debido a una hipoglucemia, informó su hijo.

Eduardo Cruz-Johnson, uno de los históricos conductores de noticias de Televisión Nacional de Chile, falleció a los 68 años de edad debido a una hipoglucemia, según dio a conocer su hijo, informó la cadena de televisión este domingo.

Cruz-Johnson, quien además de televisión entre otros trabajos y negocios también se desempeñó en mesa de dinero en el sector bancario, fue uno de los rostros más reconocidos del noticiero 24 Horas durante casi 20 años. Su última aparición en televisión fue en un reality show transmitido en el 2011.

"Su legado permanecerá en la memoria de quienes lo vieron en pantalla y de quienes tuvieron la fortuna de conocerlo y trabajar con él", indicó el Departamento de Prensa de TVN.