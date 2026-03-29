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Fallece Eduardo Cruz-Johnson, histórico conductor de noticias de TVN

Uno de los rostros emblemáticos de los noticiarios de la cadena de televisión durante casi dos décadas murió a los 68 años de edad debido a una hipoglucemia, informó su hijo.

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Domingo 29 de marzo de 2026 a las 17:07 hrs.

Rodrigo Martínez TVN
<p>Cruz-Johnson fue uno de los rostros más reconocidos en la televisión chilena. (Foto: Televisión Nacional de Chile)</p>

Cruz-Johnson fue uno de los rostros más reconocidos en la televisión chilena. (Foto: Televisión Nacional de Chile)

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