Álvaro García sobre propuesta de Kast de reducir US$ 6.000 millones el gasto fiscal: "Prácticamente todos los analistas económicos han señalado la enorme dificultad de hacerlo"

El ministro de Economía agregó en el programa televisivo Mesa Central que si los republicanos tienen confianza en que ganarán las elecciones es la oportunidad de demostrar cómo reducirán el gasto en ese monto.

Por: Dayanne González

Publicado: Domingo 5 de octubre de 2025 a las 13:08 hrs.

Chile gastos gasto fiscal economia chilena Dayanne González
