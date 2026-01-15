Chile reacciona a anuncio de Trump de buscar acuerdos con exportadores de minerales críticos: “Mantenemos contacto con las contrapartes de ese país”

Desde Subrei indicaron que la Estrategia Nacional de Minerales Críticos incorpora un pilar sobre Inserción internacional y diplomacia de este tipo de recursos.

El miércoles en la noche, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una acción para ajustar las importaciones de minerales críticos procesados y sus productos derivados (Pcmdp), lo que da paso a que EEUU buscará negociar acuerdos con los países exportadores para asegurar un flujo estable y confiable de estos.

En el documento publicado por la Casa Blanca, se determina que los minerales críticos procesados -y los bienes que se elaboran con ellos- son esenciales no sólo para la infraestructura y la economía estadounidense, sino también para sus capacidades de defensa y sus cadenas productivas estratégicas.

El Ejecutivo republicano basó su decisión en un informe del Departamento de Comercio entregado en octubre de 2025, en el cual se concluyó que los Pcmdp se están importando en volúmenes y bajo circunstancias que podrían deteriorar la seguridad de EEUU, en particular por una fuerte dependencia de fuentes externas y estructuras de producción concentradas en pocos países.

Al respecto, desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) señalaron a Diario Financiero que Chile no ha recibido una notificación, pero que “como Cancillería, y particularmente como Subrei, mantenemos constante contacto con las respectivas contrapartes de ese país, como lo son la Oficina del Representante Comercial y el Departamento de Comercio”.

Además, indicaron que la Estrategia Nacional de Minerales Críticos incorpora un pilar sobre Inserción internacional y diplomacia de los minerales críticos.

La proclamación firmada por Trump establece que los minerales -como aluminio, acero, cobre y litio, entre otros- son “indispensables para casi todas las industrias, incluyendo los programas de defensa nacional y la infraestructura crítica”.

Además, se determinó que para fines de 2024, EEUU es 100% dependiente de importaciones para 12 minerales críticos y más del 50% para otros 29.

Por esto, el país “depende excesivamente de fuentes extranjeras de Pcmdp, carece de acceso a una cadena de suministro suficientemente segura y confiable, experimenta una volatilidad insostenible de precios en los mercados de minerales críticos y padece un debilitamiento de la capacidad nacional de fabricación y producción de Pcmdp”.

Por lo mismo, se abrió la instrucción de negociar acuerdos con países exportadores al secretario de Comercio, Howard Lutnick, y al representante de Comercio de EEUU, Jamieson Greer.

Sin embargo, si esas negociaciones no son satisfactorias en un plazo de 180 días, el Gobierno podría recurrir a medidas adicionales, como precios mínimos de importación, aranceles o restricciones comerciales para equilibrar y proteger su cadena de suministro.

Para ello, el Departamento de Comercio seguirá monitoreando las importaciones de estos insumos, con autoridad para recomendar acciones adicionales si persisten condiciones que amenacen la seguridad estadounidense.