Congreso

¡Atención profes! Cámara despacha a ley proyecto que prohíbe el uso de celulares en la sala de clases pero ojo, porque hay algunas excepciones

El artículo 10 bis establece que se “prohíbe el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal, en los establecimientos educacionales que imparten niveles de educación parvularia, básica o media”.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Martes 2 de diciembre de 2025 a las 14:10 hrs.

Foto: Aton Chile

