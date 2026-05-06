Reactivación económica: oposición gestiona articulación amplia desde la DC al PC y anuncia rechazo al proyecto

“Desde la Democracia Cristiana (DC) hasta el Partido Comunista (PC), todos nuestros diputados votarán en contra, en general, la idea de legislar” el proyecto de reactivación económica del gobierno.

Ese fue el anuncio que hizo este miércoles la presidenta del Partido Socialista (PS), senadora Paulina Vodanovic, en la Cámara de Diputados, flanqueada por dirigentes de los partidos mencionados, más el Frente Amplio (FA), el PPD y el Partido Liberal (PL); y por parlamentarios opositores.

Todo, un poco antes de que la bancada del Partido de la Gente (PDG) anunciara esta noche su rechazo a la propuesta del Ejecutivo.

La reunión, que se convocó para articular a la oposición frente a la iniciativa, se produjo en dependencias del Congreso Nacional a menos de 24 horas de que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) expusiera ante la Comisión de Hacienda de la Cámara y levantara algunas alarmas sobre la iniciativa emblemática de la administración Kast.

De hecho, la senadora enfatizó que a esta decisión se llegó luego de escuchar al Fondo Monetario Internacional (FMI), al Banco Central (BC) y al propio CFA; pero también a otros actores que resultarán afectados por la iniciativa, como las PYME y los trabajadores, y lo seguirán haciendo.

Es por ello que el martes 12 de mayo, los parlamentarios del sector se abocarán a esta labor, escuchando a quienes lo requieran con el fin de “tener claridad de sus de mandas y cómo podemos incorporar aquello en este mal proyecto”, adelantó, insistiendo en que tienen la convicción de que el propuesto es “un mal proyecto”.

La senadora acusó además que el Ejecutivo “no ha escuchado” a la oposición, pese a las solicitudes para separar el debate tributario de las medidas de reconstrucción. Por ello, emplazó al gobierno a retirar la urgencia de la iniciativa y abrir espacio a modificaciones.

“Que escuche a los organismos técnicos que han señalado de manera contundente que este proyecto provoca un efecto tributario negativo”, afirmó.

Por su parte, el timonel falangista, diputado Álvaro Ortiz, eludió referirse al tema con la misma fuerza que lo hiciera Vodanovic. A su turno y tras hacer un recorrido por los esfuerzos de diálogo que ha hecho su partido en este proceso, el dirigente señaló: “En esa votación, que se llevará a cabo mañana en la Comisión de Hacienda, estaremos pendientes de lo que nosotros también hemos propuesto”, indicó.

Añadió que en el contexto del proyecto de reactivación no se trata de un “gallito con uno u otro lado político, sino que tenemos que ser responsables al momento de tomar nuestras decisiones”.

Debate serio

El jefe de bancada PPD-independientes, Raúl Soto, sostuvo que la presentación del CFA “enterró” el proyecto tal como fue presentado por el Ejecutivo y acusó al gobierno de llevar al país “a un abismo en materia fiscal”.

Valoró, además, la coordinación alcanzada entre partidos opositores “desde la DC hasta el PC”, aunque en privado varios dirigentes reconocen que la postura democratacristiana aún está lejos de cerrarse, por lo que también exhortó al gobierno a que acoja los reparos del CFA sobre el proyecto y le retire la urgencia.

Y recordó al presidente de la citada comisión, el republicano Agustín Romero, y al propio mandatario que, en el marco de la discusión de la reforma de pensiones, “dijeron que era una irresponsabilidad avanzar apresuradamente en una votación, cuando el CFA está planteando dudas desde la perspectiva de la sostenibilidad y del financiamiento de una iniciativa tan importante”.

Para la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, el debate que se está produciendo en torno a la iniciativa no es “caprichoso”, ni tampoco “es una política de revanchas de mayorías relativas, es un debate sobre el futuro del país”.

Y, a su juicio, “el marco de nuestra unidad está en la protección de los derechos de las familias trabajadoras”. La dirigenta, incluso desafió a Kast a “atreverse a un debate honesto”, pues todo lo propuesto -enfatizó- son ideas que tienen más de un siglo y nada de innovación, por lo que, parafraseando a Lagos Escobar, encaró al gobierno y a los empresarios: “¡Si quieren hacer un debate serio, estamos disponibles aquí y ahora! A debatir sobre crecimiento y empleo, pero crecimiento con equidad; haciéndonos cargo de los desafíos del mundo del trabajo; de los cambios que se están viviendo a nivel global”.

La incómoda posición de la DC

A la timonel socialista se le preguntó en reiteradas ocasiones acerca de si estaban seguros que la unidad abarcaba desde la DC al PC, porque su par falangista no refrendó esa postura; sin embargo, la dirigente pidió que no se busquen diferencias donde no las hay. Eso se debería a un doble discurso del dirigente DC, quien -según algunos parlamentarios que participaron de la cita- se habría comprometido explícitamente a rechazar junto con el resto de los partidos.

El problema es que, posteriormente, como dirían los fanáticos del fútbol, fue el propio dirigente DC quien dejó la pelota botando, sin aclarar el punto, porque iba atrasado a una reunión con expresidentes del falangismo. En la cita se analizarían -se comentó- la polémica suscitada por el proyecto del gobierno y la postura del partido. Por lo pronto, el extimonel Andrés Zaldívar hizo pública su postura hace un tiempo, manifestándose por votar a favor. Y se cree que otros exdirigentes que participaron en la reunión harían lo propio, lo que significa una presión adicional para Ortiz.

Adicional, porque se sabe que su bancada está divida frente a la inminente votación. De hecho, la diputada que representa a la DC en la Comisión de Hacienda, Priscilla Castillo, estaría por aprobar, junto con Cristián Mella, el jefe de la bancada Jorge Díaz, Jaime Mulet y el independiente Felipe Camaño; Ortiz estaría indeciso. Mientras que por rechazar estarían Héctor Barría y Patricio Pinilla, al menos. Se supone que en una reunión de bancada que se realizó este miércoles en la mañana se definiría la postura de la DC, lo que no se hizo.

Lo que sí se definió es quienes serán los expertos de la DC que integrarán la mesa que acordaron crear con el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, el lunes 04 de mayo, para analizar las propuestas falangistas relativas al mundo agrícola. Los expertos que representarán al falangismo, hasta ahora, son el tributarista Alfredo Ugarte y Claudio Troncoso. Todo, cuando la bancada habría recibido la señal del Ejecutivo de que acogería una de las sugerencias que los diputados expusieron en la reunión del lunes recién pasado, que apunta a congelar a cifras del año 2025 los recursos para el Fondo Común Municipal.

En este escenario, se estima que la DC optaría por abstenerse en la votación de este jueves en la comisión. Para el pronunciamiento en la Sala todavía falta y podría ser que para ese minuto la tienda haya alcanzado un acuerdo con el Ejecutivo.