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Tras cadena de Kast: Oposición afianza la idea de que el proyecto misceláneo es una “reforma tributaria encubierta”

Los partidos opositores de centroizquierda se ha formado la convicción de que hay que rechazar la idea de legislar.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Jueves 16 de abril de 2026 a las 18:20 hrs.

Cámara de Diputados Oposición gobierno PPD PS DC Partido Comunista PDG José Antonio Kast Proyecto de ley Claudia Rivas
<p>Este jueves se reunieron dirigentes de los partidos opositores. Foto: Aton.</p>

Este jueves se reunieron dirigentes de los partidos opositores. Foto: Aton.

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