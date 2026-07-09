“Nuestro entendimiento es que hay un acuerdo con la bancada”: Quiroz insiste en acuerdo con el PPD por invariabilidad pese a descuelgues
El jefe de la billetera fiscal se refirió al pacto que ha generado polémicas al interior de la oposición.
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Siguen las réplicas luego del acuerdo alcanzado la noche de este miércoles entre la bancada del Partido Por la Democracia (PPD) y el Ejecutivo para destrabar la invariabilidad tributaria como parte de la ley miscelánea.
Esta vez las declaraciones vinieron por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien al ser consultado por las discusiones que ha generado el acuerdo al interior del PPD y la oposición en general, destacó que el entendimiento del Ejecutivo “es que hay un acuerdo con la bancada”.
En esa línea, el jefe de la billetera fiscal dijo mantener “plena confianza en el acuerdo que logramos con Ricardo Celis”, quien es el jefe de la bancada del PPD en la Cámara Alta, sosteniendo que este acuerdo se mantendría “más allá de que se hayan descolgado varias figuras del foro”.
De esta forma, y según lo acordado, la invariabilidad pasaría a funcionar durante 10 años para las inversiones iguales o mayores a US$ 50 millones; 15 años para las que se ubiquen entre US$ 100 millones a US$ 350 millones; y de 20 años para aquellas que superen este último monto.
Asimismo, el ministro detalló que la invariabilidad contiene requisitos como un examen de antecedentes para aquellos inversionistas que quieran optar al beneficio, sofisticando de esta forma los estándares actuales que regulan la llegada de inversiones al país.
Frente a esta temática, Quiroz afirmó que desde el gobierno están “muy conformes con él (Celis), y vamos caminando hacia adelante”.
Combustibles se mantienen
Otro tema abordado por Quiroz fue la posibilidad de nuevas alzas en el precio de los combustibles, luego de que se retomaran las hostilidades entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente, revirtiendo la tregua alcanzada a mediados de junio.
Ante esto, el ministro aseguró que desde Teatinos 120 esperan que los precios “se sigan estabilizando y que esto se pueda mantener más allá de tres semanas”.
Esto según expuso el ministro, en la medida de que "el conflicto vaya amainando y terminando prontamente".
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