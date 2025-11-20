El juicio del mundo tax a las propuestas tributarias de Jara y Kast

La necesidad de apuntalar el crecimiento de la economía a través de distintos incentivos ha puesto nuevamente en el centro del debate de las campañas presidenciales el sistema tributario chileno.

Por lo mismo, parte importante de las propuestas de cara a la primera vuelta presidencial se centró en rebajar ese guarismo a cifras entre el 23% y 18%. Pero no fue lo único: cambios en materia de IVA a productos específicos, créditos fiscales para contrataciones de trabajadores y nuevos incentivos para I+D fueron parte de las ideas.

De cara a la segunda vuelta, especialistas del mundo tributario ponen bajo la lupa las propuestas en la materia de Jeannette Jara y José Antonio Kast, los ganadores de la primera vuelta presidencial, así como las que podrían recogerse de los postulantes que quedaron en el camino el pasado domingo.

Kast: fuerte rebaja del impuesto corporativo y eliminación del gravamen a las ganancias de capital en bolsa Entre los expertos valoran también que se contemple la integración del sistema de renta entre el tributo personal y el corporativo.

El programa de primera vuelta del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, tiene un amplio articulado referido a materias de impuestos, en el marco de lo que considera como una “emergencia” en materia económica. Entre estas, resaltan la reducción progresiva del impuesto corporativo desde el actual 27% para llegar a un 23% en 2029; la reintegración del sistema impositivo entre la renta de las empresas y de sus socios (hoy es semi integrado); un crédito tributario (que será un porcentaje del gasto por remuneraciones) para potenciar la contratación de empleo formal en las empresas, con foco en trabajadores con riesgo de caer en la informalidad; la eliminación del impuesto a las ganancias bursátiles (hoy en 10%), un nuevo estatuto para la inversión extranjera; un impuesto negativo al ingreso para incentivar la formalización de trabajadores; y la eliminación gradual de las contribuciones a la primera vivienda, partiendo con los mayores de 65 años. El exdiputado también propone avanzar en la eliminación gradual de las contribuciones de bienes raíces para la primera vivienda. “Kast claramente establece medidas tributarias que favorecen la reactivación de la economía, el crecimiento y la inversión, como lo son el compromiso de reducción gradual de la tasa del impuesto de Primera Categoría para las grandes empresas, y el de mantener en 12,5% la tasa de dicho impuesto para las PYME. También se establece un compromiso de combate férreo a la evasión tributaria, lo cual va en la línea de aumentar la recaudación fiscal”, sostiene el socio de Bustos Tax & Legal, Claudio Bustos. El abogado socio de Tax Defense, Vicente Furnaro, pone de relieve lo que considera es una falta de alineamiento entre la intención de recorte del gasto fiscal en materia de reducción de personal del Estado que propone Kast (con una rebaja del gasto fiscal total de US$ 6.000 millones en los primeros 18 meses de mandato) con la necesidad de fortalecer al Servicio de Impuestos Internos (SII) en orden a atacar la evasión, que es parte también de las ideas del candidato Republicanpo. “Menos gente para más trabajo no calza”, advierte. Por su parte, la socia líder de Impuestos de Grant Thornton Chile, Francisca Pérez Navarro, plantea más bien la necesidad de una mirada más de largo plazo respecto al sistema impositivo. “El punto, a estas alturas, no está en comparar las tasas ni los fundamentos ideológicos de cada propuesta. Hay una realidad práctica y dramáticamente evidente: los impuestos son la palanca que impulsa o detiene el crecimiento económico. Cómo usarlos y para qué, es el desafío que tienen ambos candidatos por igual. Llevamos más de diez años de reformas que no cumplieron lo prometido, se derogaron incentivos que fueron clave en el crecimiento económico de Chile y estamos lejos del enfoque que a mi juicio debería primar para cualquier candidato: Chile no necesita aumentar impuestos; tiene que gastar mejor y volver a un sistema tributario estable y proinversión, que recaude a partir del crecimiento de la torta”, plantea la especialista.