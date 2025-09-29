Ad portas del Presupuesto 2026, Contraloría visa decreto donde Hacienda admite incumplimiento de meta fiscal
El texto -ingresado a toma de razón el 19 de mayo- oficializa la postergación del objetivo inicial de este año, a un déficit de 1,6% del PIB y a uno de 1,1% en 2026.
Noticias destacadas
A horas de que el Gobierno dé a conocer la Ley de Presupuestos 2026, la Contraloría General de la República visó el decreto ingresado en la época en que Mario Marcel era ministro de Hacienda, el cual establece las bases de la política que el Ejecutivo había comprometido luego de incumplir la meta de balance estructural en 2024.
En dicho período, el déficit fiscal se empinó a 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB), lejos de la meta de -1,9% que había establecido.
En el decreto, que fue ingresado a trámite a Contraloría el 19 de mayo, pero cuya toma de razón de parte de la contralora general, Dorothy Pérez, ocurrió recién este lunes 29 de septiembre, el Gobierno explicó que el desvío de la meta se relacionó con menores ingresos respecto a lo proyecto al momento en que se elaboró la Ley de Presupuestos 2024, en particular por el impuesto a la renta, cuya proyección se vio “afectada” por los “shocks macroeconómicos” de 2019-2022, y el incumplimiento de proyecciones en la recaudación de las “múltiples” modificaciones al sistema tributario acaecidas entre 2020 y 2022, así como ingresos por los contratos de arrendamiento para explotación del litio de Corfo menores a lo esperado.
El nuevo texto sincera que el déficit estructural será mayor este año al originalmente presupuestado, pasando de -1,1% del PIB a -1,6%.
La meta para el próximo año también se posterga, pasando de un 0,5% del PIB en el decreto más reciente, a -1,1% en el visado por la Contraloría.
En el documento, el Ejecutivo también da cuenta de las medidas correctivas que implementará para evitar un nuevo incumplimiento de la meta este año, desglosado en un ajuste de gasto de 0,2% del PIB este año, en línea con el Acuerdo Macro para despachar el erario desde el Congreso el año pasado; ajustes administrativos equivalentes a 0,1% del PIB; y modificaciones legislativas para ajustar permanentemente compromisos fiscales, aportando 0,3% del PIB a la reducción del déficit estructural en 2025.
Rincón se reúne con Grau
Este lunes, por más de una hora se reunieron el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, con la presidenta de la comisión de Hacienda del Senado y de la especial mixta de Presupuestos, Ximena Rincón (Demócratas).
Según la parlamentaria, en la cita se abordaron distintas materias, como la solicitud de mayores recursos para Contraloría en 2026; más transparencia en la información de ingresos y gastos en el sector público; el nuevo decreto de política fiscal; el estado de las acciones correctivas para evitar un nuevo incumplimiento de la meta fiscal; y la situación de deuda en las áreas de vivienda, salud y obras públicas. Según la senadora, Grau se habría comprometido a incluir información respecto a esto último en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) que acompañará al Presupuesto.
También el ministro transmitió que luego del despacho del Presupuesto, a más tardar el 30 de noviembre, se analizará el cupo que dejará vacante la economista Stephany Griffith-Jones en el Consejo del Banco Central hacia fines de diciembre, cuya propuesta es analizada por el Senado.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Cámara de la Construcción alerta que hay empresas “con serias consecuencias para su operación” por atrasos de pagos del Minvu
Gremio advirtió que varias constructoras enfrentan retrasos en los pagos que llegan hasta 60 días y pidió que el próximo Presupuesto considere los recursos para evitar nuevos problemas.
Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
Abogadas con ADN minero, de gran expertise técnico y, sobre todo, con un perfil dialogante —como destacan sus pares— fueron piezas clave para coordinar a los equipos internos, externos y a sus respectivas contrapartes.
Startup Spora debuta con piezas decorativas de micelio de hongos en tienda de lujo de primo del rey Carlos III en Londres
La biotech chilena lanzó su colección de murales y cuadros en Linley durante la London Design Week, donde la primera obra fue adquirida por un famoso rugbista. Este año sumará dos puntos de venta en Reino Unido.
La crisis de la gigante UHG y los movimientos en su plana ejecutiva que decidirán el destino de Empresas Banmédica
Tras anunciar la venta de su filial chilena, la estadounidense enfrentó una seguidilla de tropiezos que redujo en 40% su valor bursátil y derivó en la salida del principal ejecutivo a cargo de la operación.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete